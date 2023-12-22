7歲男童「被吸進排水溝」！地下道漂300m　爬出人孔奇蹟生還

▲7歲男童被吸進排水溝後卻奇蹟生還。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

巴西南部城市上克魯斯（Cruz Alta）18日降下暴雨，當地一名小男童跟朋友外出時，不慎掉進排水溝內，隨後就被「吸入」洞口，並在管道內被沖到1000英尺遠（約304.8公尺），所幸最後奇蹟地被卡在下水道的轉角處，並成功從人孔爬出。儘管臉部因割傷縫了25針，但男童仍成功生還，讓他的父親感動不已。

根據《每日郵報》報導，7歲男童拉斐爾（Raphael dos Santos）18日跟朋友一同外出玩耍，怎知卻因為大雨不慎從水溝孔跌進下水道，由於強烈雨勢導致水流湍急，他當場被吸進排水溝，並隨著水流在地下道內被沖走。

他的朋友雖試圖幫助他逃生，但是拉斐爾就這樣在他們眼前被沖走，於是孩子們連忙聯絡拉斐爾的父親保羅（Paulo Rocha）。保羅回憶當時的危急情況稱，「孩子們打電話給我，但當我趕到現場時，我根本來不及救他，他幾乎被吸進下水道的排水孔，事情發生的太快。」

拉斐爾就這樣被水流沖了1000英尺遠（約304.8公尺），所幸最後被卡在下水道的一個轉彎處，才成功從附近的人孔逃生。然而他的左邊眉毛上方仍因為在過程中被破裂水管與其他雜物割傷，被縫了25針。

拉斐爾表示，「那裡有很多水，幾乎沒有空間，我根本無法動彈，雖然嘗試抬起頭，但是失敗了。」保羅說，兒子能夠成功脫逃簡直是奇蹟，因為拉斐爾幾乎穿過了整條下水道，直到最末端。

事件發生後，當局也下令徹查全市的所有排水溝，並確保每一個人孔蓋與下水道的孔洞都有確實封好，避免類似意外再度發生。