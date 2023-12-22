英男遭小20歲女友「下藥近1年」說話困難、流口水　慘被騙走積蓄

▲英國女子涉嫌對年長20多歲的男友下藥將近一年，並騙取金錢。（圖／翻攝自Facebook／Lily Cartier - Lily Homewood）

記者張寧倢／綜合外電報導

53歲的敘利亞裔英國人卡蒂雅（Lily Cartier）涉嫌利用藥局助理的身分竊取強效藥物，並偷偷摻在食物與飲料中，餵給大她20多歲的男性伴侶夏拉德（John Sharrard），時間將近一年。夏拉德開始口齒不清、流口水、行走困難，卡蒂雅則趁他住院時盜刷6000英鎊（約新台幣23萬元）。如今，卡蒂雅遭判刑至少7年。

根據英國每日郵報報導，現年53歲的卡蒂雅2007年從敘利亞移民英國，曾當過兼職模特兒，後來在藥局上班。夏拉德曾是超商店經理兼資深倉儲管理員，兩人2014年相遇，雖然男方年紀大了20多歲，但很快就交往，同年10月卡蒂雅搬到了夏拉德位於英國薩里郡（Surrey）的家中。

然而，2017年2月夏拉德開始行走困難，下巴難以自主開合，到神經科就診吃藥都沒有效果，10月他兩度暈倒住院，他說早餐麥片的牛奶有一股怪味。檢察官事後表示，這是因為卡蒂雅在牛奶裡面加了抗凝血劑華法林（Warfarin）。當時夏拉德的心率降至每分鐘37次，凝血時間超出正常範圍。

夏拉德住院期間，卡蒂雅偷走了他的金融卡並瘋狂購物，花了6000英鎊（約新台幣23萬元），其中包含一枚2500英鎊（約新台幣9.8萬元）的珠寶戒指。家屬發現，卡蒂雅甚至曾說服夏拉德簽字，將一輛保時捷跑車與公司退休金轉到她名下。

▲卡蒂雅趁男友住院時瘋狂刷卡消費。（圖／翻攝自Facebook／Lily Cartier - Lily Homewood）

家屬愈發懷疑，因此決定拿夏拉德的頭髮樣本進行分析，果真驗出華法林與用於治療精神疾病的安定劑氟哌啶醇（Haloperidol）。2017年11月，卡蒂雅被捕，警方在她的手提包裡發現一罐氟哌啶醇與處方手冊，卡蒂雅的床頭櫃裡也藏有一盒華法林。據調查，卡蒂雅任職的藥局遺失了一共32盒氟哌啶醇。

夏拉德2020年在71歲時死於膀胱癌，雖然膀胱癌與被前女友下藥無關，但家屬指控卡蒂雅奪走了他生命最後幾年的美好時光。卡蒂雅20日在法庭接受正式宣判，她至少需要坐牢7年才能獲釋。法官科伊洛（Judith Coello）表示，卡蒂雅沒有表現出絲毫的悔意，「對一個關心你、想和你共度一生的人來說，這是一場邪惡行動。」