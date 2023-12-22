　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

恐怖巨浪！郵輪窗戶爆開「水淹駕駛室」整艘失去動力　載397人漂流

▲▼挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）一艘郵輪「莫德號」（MS Maud）在北海失去動力。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

▲挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）一艘郵輪「莫德號」（MS Maud）在北海失去動力。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

記者張寧倢／編譯

一艘挪威郵輪「莫德號」（MS Maud）21日在北海（North Sea）上航行時遭遇猛烈風暴而失去動力。據丹麥當局與船東表示，風浪擊破了駕駛室所在的艦橋的窗戶，導致整艘郵輪停電，雖然引擎能正常運轉，但導航系統與雷達都中止運作，無法航行。船上載有266名乘客與131名船員，共397人，所幸無人受重傷。

根據路透社報導，這艘「莫德號」郵輪屬於挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）旗下的HX郵輪公司，船隻於21日從挪威西南部的弗盧勒（Floroe）離港，原定22日抵達英國艾塞克斯郡的港口城市提伯利（Tilbury）。

丹麥聯合救援協調中心（Danish Joint Rescue Coordination Centre）21日表示，「莫德號」航行在距離丹麥西海岸約200公里、距離英國東海岸約330公里處時，強風吹爆了艦橋的窗戶，加上巨浪襲來，導致海水灌入而引發停電。艦橋是整艘船的駕駛主控室，也是船長、大副與舵手等主要指揮控制人員的所在位置。

▲▼挪威海達路德集團（Hurtigruten Group）一艘郵輪「莫德號」（MS Maud）在北海失去動力。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

▲「莫德號」目前暫時改由人為操縱，但仍無法航行，只能使用拖船救援。（圖／翻攝自hurtigruten.com）

丹麥救援中心一名發言人表示，「船上已失去動力。主引擎正常運作，但導航系統與雷達失靈。」船東海達路德則在電子郵件中表示，21日下午收到「莫德號」報告稱，在遇到一次異常的大浪後，船上暫時失去了電力，現已確認沒有乘客或船員受到嚴重傷害，客輪狀況也維持穩定。

報導指出，目前「莫德號」暫由人工操縱，但無法航行。民間救援公司Esvagt的一艘拖船已於抵達現場，協助這艘郵輪導航，直到該船被拖至港口。海達路德並不認為「莫德號」有任何危險，因為「如果船長這麼想，他會要求撤離（人員），但他沒有。」丹麥氣象單位表示，當地21日稍晚遭遇了一場風暴，從西北部吹來強度達颶風等級的陣風，預計強風天氣將持續至22日。

ET快訊
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞
馮迪索浴室性侵完問：手機在哪？　女助理忍13年提告內幕曝
小嫻宣布「我考上大學了」！　43歲圓夢當大學生
不畏寒冬搶一折iPhone！　排隊人潮橫跨5店面
快訊／解盲失敗！股價暴跌逾60％　暫停交易
快訊／理科太太遭起訴！
快訊／遭女助理控性侵！　馮迪索發聲
快訊／陸宣布石斑魚解禁！　國台辦：「首批」業者可向陸輸出
浪襲海虎潛艦！3官兵仍失聯　艙內2人「開放性骨折」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

捷克槍手成績優異！合法擁多槍殺父濫射奪命　疑與雙屍案有關

最強寒流極凍！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」　班機停飛乘客枯等

捷克槍擊14死！他果斷反鎖教室　隔門一聽驚覺「槍手在門外」

恐怖巨浪！郵輪窗戶爆開「水淹駕駛室」整艘失去動力　載397人漂流

北海道一夜暴雪「車子遭冰封」！降雪量破70cm　民眾包緊緊剷雪

因誹謗選務人員判賠46億　川普前律師朱利安尼聲請破產

捷克槍手站頂樓濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

捷克槍手成績優異！合法擁多槍殺父濫射奪命　疑與雙屍案有關

最強寒流極凍！濟州島大雪＋強風「機場癱瘓」　班機停飛乘客枯等

捷克槍擊14死！他果斷反鎖教室　隔門一聽驚覺「槍手在門外」

恐怖巨浪！郵輪窗戶爆開「水淹駕駛室」整艘失去動力　載397人漂流

北海道一夜暴雪「車子遭冰封」！降雪量破70cm　民眾包緊緊剷雪

因誹謗選務人員判賠46億　川普前律師朱利安尼聲請破產

捷克槍手站頂樓濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

美國貿易代表署2023年成果　提及台美21世紀貿易倡議首份簽署

兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

警單手騎車滑手機30秒遭錄下　北投分局：執行公務仍依法開罰

爆都更人頭轉行當侯友宜政治獻金人頭　時力揭侯「習慣」：依法行政？

沙拉吧生菜丟火鍋煮要加收20元　台中男網路PO文揚言殺警遭逮

明晨再一波低溫「1地體感溫度-2度」　下周又要變天！雨區擴全台

【廣編】冬季暖流！佳格食品集團舒緩「92個社福站人力缺」投入冬季長者訪視關懷

陸定存利率2023第三降至「1字頭」　10萬人民幣存三年少750元利息

快訊／鋼鐵人前領隊砸車案　最大金主錢濤：若涉案願受制裁

捷克槍手成績優異！合法擁多槍殺父濫射奪命　疑與雙屍案有關

今天冬至要吃！超商「爆餡湯圓新品」一次看　暖暖包下殺買1送1

紅海危機油價漲！　下周國內汽油每公升擬漲0.4元

大猩猩與人自拍秒變偶像團體　剛果巡守員巧手留下驚艷瞬間

國際熱門新聞

快訊／捷克14死槍擊　24歲大學生槍手被擊斃

新娘算紅包錢　新郎突低頭倒下亡

捷克校園傳槍響　至少15死24傷

18歲學生被冤殺人　目擊證人竟是盲人

21歲男斷頭慘死　峇里島恐怖車禍

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

首爾-15℃上班族崩潰　日暴雪恐交通大亂

日入冬最強寒流　合掌村成銀白色仙境

寒流發威睡覺包緊緊？專家：再冷都該裸睡

法國記者評蔡英文：領導方式值得西方借鏡

哈瑪斯證實：加薩邊界關卡首長遭殺害

五角大廈：售台F-16戰機　持續研究努力加快

鼻腔大量鼻涕還飄惡臭！他一檢查驚見「百條活蛆」

菲中關係緊張　小馬可仕誓言不屈服脅迫

更多熱門

相關新聞

基隆光影節攜手水果奶奶AR城市尋寶

基隆光影節攜手水果奶奶AR城市尋寶

夫妻做愛太大聲「慘被趕下郵輪」丟包海島

夫妻做愛太大聲「慘被趕下郵輪」丟包海島

「名勝世界壹號」提前離台原因曝！

「名勝世界壹號」提前離台原因曝！

2024日韓春遊搭郵輪賞櫻最後航次

2024日韓春遊搭郵輪賞櫻最後航次

帶合法大麻助眠軟糖　女遭終身禁搭郵輪

帶合法大麻助眠軟糖　女遭終身禁搭郵輪

關鍵字：

郵輪遊輪失去動力風暴MS Maud挪威郵輪

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

小三激戰人夫！車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面