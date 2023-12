恐怖巨浪！郵輪窗戶爆開「水淹駕駛室」整艘失去動力　載397人漂流

▲挪威海達路德集團(Hurtigruten Group)一艘郵輪「莫德號」(MS Maud)在北海失去動力。(圖/翻攝自hurtigruten.com)

記者張寧倢/編譯

一艘挪威郵輪「莫德號」(MS Maud)21日在北海(North Sea)上航行時遭遇猛烈風暴而失去動力。據丹麥當局與船東表示,風浪擊破了駕駛室所在的艦橋的窗戶,導致整艘郵輪停電,雖然引擎能正常運轉,但導航系統與雷達都中止運作,無法航行。船上載有266名乘客與131名船員,共397人,所幸無人受重傷。

根據路透社報導,這艘「莫德號」郵輪屬於挪威海達路德集團(Hurtigruten Group)旗下的HX郵輪公司,船隻於21日從挪威西南部的弗盧勒(Floroe)離港,原定22日抵達英國艾塞克斯郡的港口城市提伯利(Tilbury)。

丹麥聯合救援協調中心(Danish Joint Rescue Coordination Centre)21日表示,「莫德號」航行在距離丹麥西海岸約200公里、距離英國東海岸約330公里處時,強風吹爆了艦橋的窗戶,加上巨浪襲來,導致海水灌入而引發停電。艦橋是整艘船的駕駛主控室,也是船長、大副與舵手等主要指揮控制人員的所在位置。

▲「莫德號」目前暫時改由人為操縱,但仍無法航行,只能使用拖船救援。(圖/翻攝自hurtigruten.com)

丹麥救援中心一名發言人表示,「船上已失去動力。主引擎正常運作,但導航系統與雷達失靈。」船東海達路德則在電子郵件中表示,21日下午收到「莫德號」報告稱,在遇到一次異常的大浪後,船上暫時失去了電力,現已確認沒有乘客或船員受到嚴重傷害,客輪狀況也維持穩定。

報導指出,目前「莫德號」暫由人工操縱,但無法航行。民間救援公司Esvagt的一艘拖船已於抵達現場,協助這艘郵輪導航,直到該船被拖至港口。海達路德並不認為「莫德號」有任何危險,因為「如果船長這麼想,他會要求撤離(人員),但他沒有。」丹麥氣象單位表示,當地21日稍晚遭遇了一場風暴,從西北部吹來強度達颶風等級的陣風,預計強風天氣將持續至22日。

#Norwegian cruise ship MS Maud suffered a power outage after a rogue wave shattered windows on the bridge while it sailed in the North Sea, causing the vessel to lose its ability to navigate. 266 passengers and 131 crew members are safe, and the situation is under control. pic.twitter.com/AjQGNvp9YH