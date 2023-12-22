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捷克槍擊14死！他果斷反鎖教室　隔門一聽驚覺「槍手在門外」

記者吳美依／綜合報導

捷克首都布拉格（Prague）一所大學21日發生槍擊案，導致至少14死25傷，24歲槍手已遭警方擊斃。倖存者魏茨曼（Jakob Weizman）當時正在考試，卻聽見槍聲與尖叫聲，果斷決定鎖上教室門，並用課桌椅搭成臨時路障、擋住入口，未料才隔5分鐘後，就聽見兇嫌走到外頭，試圖開門的聲音。

▲▼捷克首都布拉格21日槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍，造成至少14人死亡、25人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲布拉格查理大學發生校園槍擊案，警方駐守在哲學系大樓的陽台上。（圖／達志影像／美聯社）

下午3時，24歲槍手柯塞克（David Kozak）前往自己就讀的查理大學（Charles University）揚帕拉赫廣場（Jan Palach Square），在藝術學院大樓開槍。根據社群媒體流傳的現場畫面，槍聲大作之際，民眾驚恐奔逃，一些人甚至掛在大樓外牆，為了求生而從高處躍下。

▲▼捷克首都布拉格21日槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍，造成至少14人死亡、25人受傷。（圖／路透）

▲警方到場應對，多名學生攀在大樓外牆躲避槍手。（圖／路透）

25歲碩士生魏茨曼表示，他正在參加阿爾巴尼亞語考試，教室裡只有自己與教授，槍聲與尖叫聲剛響起時，2人都嚇到僵住、不知所措，「後來警察開始出現，槍聲和尖叫聲越來越多」，於是他鎖上教室門，並把課桌椅及任何可移動的物品堆積在門口，搭建成一個臨時路障。

大約5分鐘後，魏茨曼聽見有人試圖開門，「他在巡視每一間教室，看看是否有人在那裡，並向他們開槍。」他與教授受困約1小時期間，不斷打電話或傳訊息給親友，希望對方通知警方，2人就在309A教室，最終在警方護送下安全撤離，「我們走出去時，整個學院都是血。」

▲▼捷克首都布拉格21日槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍，造成至少14人死亡、25人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲這是捷克近代史上最致命的槍擊案。（圖／達志影像／美聯社）

槍擊發生時，教授梅德韋傑夫（Sergei Medvedev）正在禮堂演說，但他太投入了，所以一開始還搞不清楚發生什麼事。他回憶，起初媒體及網路上都沒有任何資訊，隨後2支警察特別行動小組先後衝進來，短暫搜索後才離開，「他們叫我們待在室內。」

廣場對面盧道爾菲努姆畫廊（Rudolfinum Gallery）的老闆涅多瑪（Petr Nedoma）透露，他目睹槍手拿著武器，朝著馬內斯橋（Manes Bridge）方向不停開火，還一度把武器扔到街上，舉高雙手。

43歲的哈夫拉內克（Ivo Havranek）起初以為聲響來自遊客或附近片場，直到警察攜帶自動步槍抵達，才明白事態嚴重性，「突然間，學生和老師都跑出大樓。我穿過人群，不知道到底發生了什麼事情。我還沒準備好接受布拉格竟然會發生這種事情。」

美國遊客瑪莉科特（Hannah Mallicoat）當時與家人就在揚帕拉赫廣場，「第一聲槍響時，一群人正在過馬路。我以為那是鞭炮或汽車排氣管放砲，直到聽見第二聲槍響，人們開始逃跑。我在廣場另一邊、距離9公尺外的地方，看到一枚子彈打在地上…整個區域都被封鎖了，數十輛警車與救護車朝著大學的方向駛去。」

▲▼捷克首都布拉格21日槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍，造成至少14人死亡、25人受傷。（圖／達志影像／美聯社）

▲民眾在槍擊案現場哀悼。（圖／達志影像／美聯社）

18歲英國少年海蘭德（Joe Hyland）一共聽見四聲槍響，「每個人都在衝刺、奔跑、尋找掩護。我膝蓋不好，拄著拐杖，所以一拐一拐地盡可能快走。我們抵達地鐵站並往下走，因為我們認為那裡是最安全的。」

警方表示，槍手的父親也已經身亡，他們尚不清楚犯案動機，但推測兇嫌可能受到國外類似案件影響，並且疑似上周就在布拉格近郊森林裡犯下另一起2死命案。

查理大學成立於1347年，是捷克歷史最悠久、規模最大的大學，未料如今發生1993年捷克與斯洛伐克分別獨立建國後，境內最嚴重的槍擊案。

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