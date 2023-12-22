捷克槍手站頂樓濫射！師生爬窗「懸空躲外牆」　宣布23日全國哀悼

▲男大生站在屋頂開槍，多名師生爬到窗外懸空躲在外牆。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

捷克首都布拉格21日發生重大槍擊案，查理大學（Charles University）一名24歲男大生在校園內開槍打死父親後，再繼續持槍濫射，造成至少14人死亡、25人受傷。從社群上曝光的畫面可以看到，槍手在頂樓上來回走動射殺，還有多名師生爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避。

根據《路透社》報導，查理大學21日槍擊案造成至少14人死亡、25人受傷，是捷克有史以來最嚴重的大規模槍擊事件，捷克政府也隨即宣布，12月23日為全國哀悼日，對死者及其家屬表達哀悼之意。

A gunman in Prague left 10 dead (including himself) & dozens injured as people climb buildings for safety to escape gunfire. pic.twitter.com/fZSX8MTQ7E — Zagonel (@Zagonel85) December 21, 2023

槍案發生地點位於查理大學文學院，靠近14世紀建成的查理大橋（Charles Bridge）等主要國際觀光景點。布拉格警長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）表示，警方21日一早就接獲線報指出，槍手可能正從首都郊外克拉諾地區（Kladno）的城鎮前往布拉格。

從社群上曝光的畫面可以看到，持槍的男大生在校園頂樓外陽台上來回走動，而建築物一樓也被警車包圍，還有多名師生爬出窗外，懸空攀爬在欄杆上躲避。警方指出，槍手已經身亡，但目前尚未確認是自戕，還是遭警方擊斃。

馮德拉謝克表示，布拉格郊外一座村莊的樹林裡上週也發現一名男子連同2個月大的女兒被槍殺，目前懷疑男大生涉有重嫌。

根據調查顯示，男大生合法擁有數把槍枝，且在校成績優異，過去並無犯罪紀錄，「我們從社群網路帳號掌握到一項最新但尚未證實的訊息指出，他（凶手）大概是受到今年秋天俄羅斯一起恐攻的啟發。」