補習班廁所藏針孔！女童驚恐「報告老師」…竟是狼師安裝偷拍

▲基隆補習班狼師詹男以芳香袋作掩護，安裝針孔偷拍國小女童如廁。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭世賢、莊智勝／基隆報導

基隆市某補習班一名詹姓男師涉嫌將針孔攝影機安裝在廁所內，還以芳香袋做為掩護，偷拍國小女童如廁畫面；其中一名女童察覺有異後，急忙向老師報告，未料竟是老師詹男安裝。詹得知後急忙將攝影機拔下沖入馬桶滅證，但補習班負責人仍報警，警方在詹男電腦中發現偷拍畫面，檢警偵結後，依妨害秘密罪嫌將其起訴。

起訴書指出，詹男在該補習班擔任老師，但卻涉嫌利用職務之便，多次在補習班廁所內安裝針孔攝影機，還以芳香袋掩護，竊錄女童如廁畫面。今年9月下午，詹男再度放置針孔攝影機錄影，先後錄到6名女童如廁，未料第6名女童較為機警，發現芳香袋有異，急忙報告老師。

但女童想不到的是，她報告的老師，正是安裝針孔攝影機的狼師詹男。詹眼見東窗事發，假意前往廁所檢查，並將針孔攝影機拔起後丟入馬桶內沖掉滅證。補習班負責人得知偷拍事件後報警處理，警方到場蒐證後僅在垃圾桶內發現攝影機電池，但卻未見錄影器材，經詢問女童後才得知詹男有滅證行為。

警方發現詹男行為可疑，申請搜索票前往其住處搜索，果真在電腦內發現偷拍女童如廁影片，且犯案時間最早可追溯至4年前。詹眼見賴不掉，偵訊時也坦承犯行。基隆地檢署複訊後，認定詹男涉犯妨害秘密罪、兒童及少年性剝削防制條例等，依法將其起訴。