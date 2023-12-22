兒子在眼前遭綁架！星富二代開車猛撞破窗救兒　嫌犯最小年僅15歲

▲新加坡一名商人到馬來西亞做生意，兒子卻被人擄走。（圖／翻攝自Mothership網站）



圖文／CTWANT

新加玻一名中國籍商人到馬來西亞新山做生意，沒想到7歲兒子卻遭人擄走，為此他直接開車追撞綁匪轎車，還敲破車窗，被甩到路面造成身上多處受傷，所幸最後成功救回兒子，而3名嫌犯已經落網，犯案動機也隨之曝光了。

綜合《中國報》、《光明日報》報導，事情發生在本月12日下午4點半左右，40歲林姓商人帶著妻子和兒女，一家4口到新山尋找新廠房，以拓展生意，當時兒女在廠房外玩耍，妻子才離開1分鐘，突然出現一輛金色轎車，一名男子下車將兒子擄走，女兒跑回廠房告訴父母，林男馬上開車追綁匪，展開追逐戰。

▲林男全身傷還掉了2顆牙齒，幸好成功找回兒子。（圖／翻攝自Mothership網站）



消息指出，林男撞上綁匪的車，迅速下車並打開車門，用力敲破車窗，結果綁匪倒車將他甩到路面，造成林男臉部和手臂多處受傷，鼻子和嘴唇擦傷，還掉了2顆牙齒。後來，他立刻上車繼續追趕，最後在3公里外發現被遺棄在路邊的車子，並找到兒子，幸虧沒有受傷，整個過程相當驚心動魄。

▲3名嫌犯年齡均不到20歲，而主謀是一名41歲汽車維修員。（圖／翻攝自Mothership網站）



員警調查後，逮捕3名嫌犯，年齡分別是18歲、17歲及15歲，而41歲主謀是一名汽車維修員，與林男是合夥人關係，但雙方並沒有過節，相信動機是為了金錢，本來策劃綁架後準備勒索30萬令吉，不過警方早在案發後隔天逮捕主謀，因此事主還沒有交付贖金。

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