日韓急凍！首爾上班族崩潰忍-15℃出門　日本暴雪恐釀交通大亂

▲日本北陸富山縣大雪。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

受到強烈寒流影響，氣象局針對全台20縣市發佈低溫特報。除了台灣以外，日本與韓國也同樣遭強烈寒流襲擊，南韓首爾上班族22日一早頂著零下15度酷寒出門，江原道甚至出現零下21.5度低溫；日本氣象廳也警告，日本海沿岸將持續降下大雪，還有可能出現暴雪天氣，請民眾出門多留意交通安全。

東北亞在22日迎接猛烈寒流，根據《韓聯社》報導，南韓首爾市中心在22日上午7時32分降至零下14.7度，上班族一早頂著酷寒出門。然而，南韓還有多個地區溫度遠低於首爾，如江原道華川郡的零下21.5度、江原道鐵原郡零下20度等。

▲首爾上班族頂著零下15度低溫出門。（圖／CFP）



其他南韓主要城市溫度幾乎都在零度以下，包含仁川（零下14.2度）、光州（零下9.6度）、大邱（零下9.7度）、蔚山（零下8.2度）和釜山（零下8.1度）。預計南韓全境22日最高溫約在零下9度至零下2度之間。

日本氣象廳則指出，受到極地低壓、日本海極地氣團輻合帶（JPCZ）的影響，日本北陸、新潟縣、東北日本海一側為中心正持續降下大雪，尤其福井縣與富山縣降雪量急劇增加，氣象廳更發出大雪警報，警告可能出現大規模的交通障礙。

氣象廳指出，位於較低緯度的九州南部等太平洋地區也將出現雪雲，即使出現太陽，體感也會相當寒冷。

氣象廳警告在強烈降雪地區的民眾，非必要請勿外出，須注意積雪和結冰路面，若需要開車，請安裝雪胎和雪鍊，並重新考慮通行路線。最新消息指出，新潟市的一處縣道22日上午6時許發生高速巴士因路面結冰打滑與小客車相撞事故，所幸僅造成1人輕傷。