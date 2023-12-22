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快訊／捷克14死槍擊！24歲大學生槍手被擊斃　槍手父親也身亡

記者葉國吏／綜合報導　

捷克首都布拉格（Prague）的一間大學今（21日）傳出槍擊案，事故造成至少14死至少20傷，槍手犯案後已被警方擊斃，而槍手父親也已經身亡。

▲捷克首都布拉格發生槍擊案，釀成15死20餘人傷慘劇。（圖／路透）

▲捷克首都布拉格發生槍擊案，釀成14死至少20人傷慘劇。（圖／路透，下同）

根據美聯社報導，捷克警察首長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）證實，包含槍手在內，事故共造成至少14人喪失性命、至少20人受傷，。不過之前有傳出造成15人死亡，對此馮德拉謝克沒有解釋，僅說死亡人數可能會再增加。

捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）則指出，目前還未有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有關。

根據警方透露，槍手身分是查理大學24歲學生，網傳槍手名叫大衛柯塞克（David Kozak），但警方尚未證實。警方透露，槍手為24歲查理大學學生，而槍手父親也已經身亡。

這是1993年捷克與斯洛伐克分別成為獨立國家後，捷克境內發生的最嚴重槍擊案。

捷克總統帕維爾（Petr Pavel）表示，這起暴力事件令他「震驚」，他向受害者親友表達深切的遺憾與真誠的哀悼之意。

 
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