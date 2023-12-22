18歲學生被冤殺人坐牢12年　目擊者竟是盲人：檢察官說可以藏病史

▲哈里斯（圖右）畢業前莫名其妙被指控殺人，因此入獄12年，而事件的目擊證人竟是一位盲人。（圖／翻攝自Exoneration Project）

記者趙蔡州／綜合報導

美國芝加哥一名男子哈里斯（Darien Harris）18歲時（2011年）突然被警方指控謀殺，儘管他不斷否認自己與槍擊案無關，仍在2014年被法院判處有罪並得入獄76年，所幸12年後他終於洗刷罪名，並於今年12月19日出獄，原因是當初指控他殺人的目擊者竟是一位盲人。

根據美國CBS報導，哈里斯18歲（2011年）高中畢業前夕，突然被警方指控他在一間加油站謀殺一名男子，當時現場監視器只拍下兇手的模糊身影，但事件的主要證人薩福德（Dexter Saffold）指認兇手就是他，儘管他不斷否認自己與槍擊案無關，他最終仍被法院判處有罪，且刑期長達驚人的76年。

哈里斯被判刑多年後，他的律師發現主要證人薩福德2003年在一場官司中，曾經被2名不同的醫生證明，薩福德在法律定義上是「盲人」，然而法院再審理哈里斯的謀殺案時，薩福德是盲人的情況卻從未被提到。

薩福德2019年受訪時也證實，自己確實患有青光眼，也證實醫療記錄是真的，但他堅稱有看見哈里斯開槍，至於為什麼沒有審理期間談到青光眼病史，他表示是檢察官告訴他，他不必告訴任何人自己的病史。

薩福德是盲人的消息曝光後，法院重審了哈里斯的謀殺案，並於今年（2023年）7月改判哈里斯無罪，檢察官一度想要提議重審，但最後同意撤銷所有指控，哈里斯因此在12月19日以無罪身份走出監獄大門。

哈里斯看著在門口迎接他出獄的母親，直呼這是他至今人生中最幸福的時刻，「被囚禁的這12年一點也不輕鬆，但我（為了證明清白）奮鬥過，如今我終於出來了」。哈里斯的母親也說，「這次我收到有史以來最好的聖誕禮物」。

哈里斯的辯護律師說，哈里斯未來打算學習法律，希望以後可以幫助其他一樣被冤枉判刑的人，針對哈里斯的案件他也說，正義可能是盲目的，但目擊者不應該是盲目的，將人定罪不該用這種方式，司法系統不應該出現這種錯誤。