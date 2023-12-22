菲中關係緊張升溫　小馬可仕誓言「不屈服脅迫」堅決維護主權

▲菲律賓總統小馬可仕在建軍88週年紀念日校閱部隊。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

中菲南海緊張升溫，中國今天警告菲律賓做出理智抉擇。菲律賓總統小馬可仕誓言不會屈服於「脅迫」，並堅稱最近在爭議區域的緊張對峙凸顯菲律賓的「勇氣」。

馬尼拉當局11月曾發表聲明，譴責中國對菲律賓赴仁愛暗沙運補船隻再次採取「無端脅迫與危險舉措」。中國海警船還向菲方補給船發射高壓水柱，試圖迫使菲船改變航道，但未成功。

法新社報導，中國外交部發言人汪文斌今天重申中國對菲律賓的警告，他說，北京希望菲方「理智抉擇…與中國一起妥善處理和管控當前的海上局勢。」

根據菲律賓外交部今天發布的聲明，形容菲律賓外交部長馬納羅（Enrique Manalo）與中國外長王毅的通話「坦誠而直率」。

聲明中引述馬納羅的說法表示：「我們...在通話結束時，更清楚地瞭解我們各自在一些問題上的立場。」其中還提及「對話在解決這些問題的重要性」。

不過，小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天在慶祝菲律賓軍隊成立88周年的活動上對部隊講話時卻顯得挑釁。

他未點名中國，但明確提到最近的對抗，稱其「令人憂心」。

他說：「我們將繼續根據菲律賓憲法和國際法維護我們的權利。」

他在掌聲中說：「（最近的事件）自豪地展示菲律賓反對脅迫的勇氣，以及我們保護、維護和捍衛我們領土完整的堅定決心。」