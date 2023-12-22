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21歲男騎士當場「斷頭慘死」　峇里島居民目睹恐怖車禍

記者曾羿翔／綜合報導

印尼峇里島20日發生一起驚悚車禍，一名21歲男遊客騎機車與混凝土大卡車發生擦撞，車禍撞擊力道相當大，導致該名男子頭部與身體分離，當場死亡。

根據《Coconuts Bali》報導，不幸喪命的21歲男子為荷蘭籍，名字縮寫為RJ。25歲卡車司機在這起事故中則沒有受傷。警方表示，RJ沒有駕照而且也未與大卡車保持安全車距。事故發生在凌晨5點左右，RJ的機車當時直接撞擊卡車的側面，導致他從車上摔飛，由於撞擊力道過大，頭顱與身體當場分離。

報導還指出，有當地居民目睹車禍現場趕緊報警，目前警方仍在調查整起事故發生的詳細原因。該起車禍提醒旅客在峇里島騎車或開車時必須提高警覺，因為當地交通有時會較為混亂。

據了解，峇里島的交通事從2021年到2022年增加了近一倍，2021年峇里島發生35起交通事故，2022年則有68起。

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