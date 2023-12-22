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捷克校園槍擊至少15死24傷　眾人懸空「躲槍手」攀外牆保命

記者閔文昱／綜合報導

02:35更新進度：至少15死、24傷。

捷克首都布拉格（Prague）的一間大學今（21日）傳出槍擊案，事故造成至少15人死亡，24人受傷，槍手犯案後已被警方擊斃。目前警方已將布拉格舊城區的楊帕拉廣場（Jan Palach Square）全面封鎖，並調查槍手作案動機。

▲捷克首都布拉格發生槍擊案，釀成15死20餘人傷慘劇。（圖／路透）

▲捷克首都布拉格校園發生槍擊案，有民眾冒險攀外牆躲避槍手。（圖／路透，下同）

綜合外媒報導，事件發生地點為布拉格查理大學的文學院，21日下午傳出槍擊事件後，造成多人傷亡，還有數人冒險攀爬外牆，懸空躲避槍手。

捷克警察首長馮德拉謝克（Martin Vondrasek）證實，包含槍手在內，事故共造成至少15人喪失性命，24人受傷。捷克內政部長拉庫尚（Vit Rakusan）則指出，目前還未有跡象顯示這起犯罪跟國際恐怖主義有關。

▲捷克首都布拉格發生槍擊案，釀成15死20餘人傷慘劇。（圖／路透）

據了解，這是捷克自1993年獨立後，境內發生的最嚴重槍擊案。上一次捷克發生大型槍擊事件是在2015年2月24日，當時63歲兇手茲德內克（Zdeněk K）在茲林州烏赫爾布羅德鎮內的「友誼」（Družba）餐廳行兇。包含槍手在內，共造成9人死亡，1人受傷。

▲捷克首都布拉格發生槍擊案，釀成15死20餘人傷慘劇。（圖／路透）

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