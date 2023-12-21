陸客偏愛處女！豪擲18萬買初夜　未成年少女被騙曼谷賣淫

▲泰警最近捕獲7名賣淫女，踢爆團伙誘騙未成年少女到曼谷，為中國顧客提供性服務的犯罪行為。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

泰國反人口販運部門（ATPD）最近成功逮捕7名涉嫌在曼谷提供性服務的年輕女子，其中有5人甚至還未滿18歲。據悉，這幾名女子都是被人騙到曼谷賣淫，而她們大多數的客戶都是中國的非法經營者。

據《曼谷郵報》報導，警方日前接獲線報，聲稱有團伙以娛樂為誘餌，從北部邊境省份美洪山（Mae Hong Son）將未成年女孩誘騙至曼谷，強迫這些少女在豪華飯店與中國顧客發生性關係，於是警方迅速採取行動，並成功捕獲7名賣淫女。

Gang of young procurers smashed https://t.co/1EOGAAFVji — Malcolm Carter (@MalcolmThailand) December 21, 2023

ATPD指揮官光索帕（Saruti Kwaengsopa）表示，這7名女子都是處女，其中有5人年齡甚至未滿18歲，而她們之所以被選中，是因為中國顧客特別喜歡處女，並願意支付高達20萬泰銖（約新台幣18萬元）的費用，和這些皮條客安排的處女發生性行為。

據悉，20萬泰銖有其中一半歸皮條客所有，但如果顧客發現女孩不是處女，那他們就可以改以半價，要求女子為他們提供其他服務。警方表示，這7名女子目前已有6人認罪，而ATPD也正在擴大調查範圍，以捕獲更多參與了這項業務的人。