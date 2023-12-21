豪宅驚見男女雙屍！他疑求婚被拒「2槍斃了女友」　畏罪飲彈亡

▲泰國南部一間豪華公寓裡發生恐怖情殺案。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

泰國南部宋卡府（Songkhla）發生恐怖情殺案，一對情侶被發現陳屍豪華公寓裡，疑似是男方開槍謀殺女方後，於現場畏罪飲彈身亡。警方初步調查指出，犯案動機可能是求婚被拒以及信仰差異。

Thaiger報導，警方19日獲報抵達公寓後發現，40歲女性死者塔里妮（Tarinee Prom-in）背部有2處槍傷，同齡男性死者馬薩迪（Massadee Arleedeeman）下巴則有一處槍傷，其遺體附近還散落一把SIG P365半自動手槍及2枚彈殼。2人是情侶關係，皆已死亡至少一天，遺體將被送往合艾醫院（Hat Yai Hospital）相驗。

案發之前，塔里妮整整2天沒有去上班，而且與親友徹底失聯，她的姊姊非常擔心，19日前往豪宅找人，結果一靠近門口就聞到難聞氣味，著急地向管理員要了備用鑰匙，進入房間後目睹凶案現場，立即報警處理。

JEALOUS BOYFRIEND A jealous Thai man killed his girlfriend in a condominium in Songkhla before committing suicide after she refused to convert to Islam. 由 The Thaiger 發佈於 2023年12月20日 星期三

負責清掃豪華公寓的女傭向警方供稱，她此前並未注意到任何可疑跡象，馬薩迪像平常一樣開車過來找女友，17日曾離開公寓倒垃圾，但2人並未一起走出房間。

據悉，馬薩迪在2年前結束前一段婚姻，他的個性很愛吃醋，想要把女友娶回家，並且要求對方改信伊斯蘭教，而塔里妮卻不願意，引發兩人多次爭執，女方甚至曾經因此拒絕求婚。

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