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少女到神壇問事！驚見女稻草人突失意識　被騎乘襲胸：幫你吸出來

▲▼少女哭泣。（圖／CFP）

▲馬來西亞2名少女因被鬼壓床，到泰國神壇求助，不料卻疑似被神棍猥褻。非新聞當事人。（示意圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

馬來西亞2名少女因被「鬼壓床」，而到一家泰國神壇問事，豈料卻被神棍以「驅鬼」為由，慘遭對方猥褻。這2名少女最近在家人與政界代表的陪同下，召開記者會指證神棍，但泰國神壇的師父卻喊冤，表示自己遭人造謠誣陷。

綜合當地媒體報導，受害的22歲張女與18歲的林女，此前因感覺被「鬼壓床」，而在12月8日上午9時左右，結伴到新山一個住家式的泰國神壇請求協助。2人抵達後，就被神棍叫入一間昏暗的小房間「做法」。

據受害者所述，這間房間氣氛昏暗詭異，裡面還擺滿了貼著女子大頭照的稻草人，讓2人感覺昏昏沉沉、意識不清。隨後，神棍便指示她們掀起上衣，在她們背後和雙肩寫經文。

隨著2女意識越來越迷糊，神棍接著又脫去她們的內衣褲，對2女的胸部和私密處做出猥褻行為。林女表示，過程中，自己也曾質問對方為何做出出格行為，「但他說要把不好的『東西』吸出來，還直接騎在了我的身上，於是我極力反抗，才得以成功掙脫」。

張女和林女事後匆忙給了對方20令吉（約新台幣135元），就迅速返家。2人接著又昏睡了幾個小時，醒來時才如夢初醒，並到警局報案。

2女21日在家人與政界、道教代表的陪同下，召開記者會闡述被神棍性侵的經過，但他們在記者會上當場打給神棍尋求對質時，對方卻聲稱自己沒有猥褻2名少女，還表示自己是遭人造謠、陷害。當地一名政治人物也揭發，這名被控訴猥褻的泰國神壇師父，此前曾涉及詐騙一名家庭主婦逾16萬令吉（約新台幣107萬元）。

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