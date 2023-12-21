特斯拉冷到凍住！把手慘被「冰封」動不了　苦主爆氣：怎麼上班

▲塞賽的特斯拉因為美國天氣太冷，車門被凍住完全打不開。（圖／翻攝自TikTok）

記者葉睿涵／編譯

台灣受入冬首波濕冷型寒流影響，各地氣溫明顯下降，同樣被寒流入侵的美國，最近也有特斯拉車主抱怨，她在準備開車上班時發現，自己的車門把手慘被冰封，奇異的場景吸引了上萬觀眾觀看。

據《每日郵報》報導，來自馬里蘭州的塞賽（Khadijah Ceesay）日前頂著寒風開車上班時，意外發現她的特斯拉車門把手被凍得開不了，氣得她當場拍下這罕見的畫面，分享到TikTok叫特斯拉「出來解釋」。

影片中，塞賽嘗試將拇指放在自動把手上，但由於天氣實在太惡劣，導致她的車門完全沒有反應，最後塞賽只好鑽入車子的後備箱，才得以開車上班。塞賽表示，她家有好幾輛車，但這是唯一一輛被凍起來的車，讓她相當傻眼。

這段影片被放上TikTok後，瞬間吸引了170萬人觀看。由於國外習慣將所有受潮的電子設備放進米中除濕，因此有人幽默地將這2起事件聯想，表示「看來你得把它放進飯裡」，但也有人質疑特斯拉的品質，直斥「特斯拉就是垃圾」。

報導稱，常用於特斯拉Model Y和Model 3的扁平門把手，經常在冬天發生車門結冰，影響開關的例子，因此特斯拉此前曾建議，車主在冬天應開啟冬季設置，以確保平穩行駛。此外，如果遇到車門被冰封的情況，可以通過特斯拉APP解鎖車門，或使用熱水來解凍門把手。