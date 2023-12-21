經濟學人：將帥失和、西方疲乏　烏克蘭當前大敵

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）。（圖／路透）

文／中央社倫敦20日綜合外電報導

烏克蘭今夏大反攻收效甚微，戰事續陷漫長膠著之餘基輔政壇卻出現總統與軍隊總司令決裂的政爭，加上西方因疲乏出現援烏鬆動，這兩者如今成為烏克蘭想取勝的大敵。

經濟學人（The Economist）指出，俄國2022年2月底入侵後，烏克蘭舉國拋開政治惡鬥團結抗敵，但當年底隨局勢轉危為安，政壇矛盾又開始出現。雖然在國家安全仍有起碼共識，但朝野各方又開始犯交相指責的錯誤，總統想「一把抓」和「打壓異議」也產生反效果。

在戰事明年2月將屆滿2年之際，基輔政、軍高層間失和最讓外界憂心，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）與武裝部隊總司令扎盧茲尼（Valery Zaluzhny）間形同水火已人盡皆知。月前扎盧茲尼受訪時稱戰爭已陷僵局後，澤倫斯基公開警告對方專心軍務、別搞政治，讓兩人失和公開化。

▲烏克蘭東部頓內茨克遭到俄軍砲擊。 （圖／路透）

基輔一名政府高層透露，今年6月初烏克蘭萬眾矚目的大反攻未如計畫所預期，高層失和自然也不讓人意外，因為打勝仗可以人人有功、打敗仗則沒人要扛。

這名官員說，扎盧茲尼稱反攻陷僵局、形同公開打臉總統固然不智，但政府內幾無人會覺得扎盧茲尼說錯，現也正上演諉過究責戲碼，「政治人物批將領們只是群受蘇聯式訓練的呆子，將領們反批政治人物盡是愛指手畫腳的蠢貨」。

據報導烏克蘭對戰爭之初南部戰線快速淪陷的軍法刑事調查恐讓問題雪上加霜。俄軍2022年2、3月在烏克蘭南部快速取勝，幾週內就打通一條讓俄國沿烏東、烏南連結克里米亞的陸廊，守軍應對失據、也沒炸橋斷後，遭懷疑有內鬼通俄；一些報導稱扎盧茲尼目前被列為證人接受調查，態勢走向不排除惡化。

經濟學人掌握到的內部民調顯示，自11月中以來，澤倫斯基的支持率已降至僅剩32%，反觀扎盧茲尼則有70%，就連烏克蘭情報首腦布達諾夫（Kyrylo Budanov）都有45%的支持率，顯示澤倫斯基若在總統大選對上扎盧茲尼，很可能敗選。

▲基輔遭飛彈空襲，墜落彈片造成建築物被破壞與人員傷亡。（圖／路透）

澤倫斯基已用戒嚴為由取消原訂明年3月的總統大選，儘管民調顯示8成受訪烏克蘭民眾反對取消選舉，但支持率明顯不敵似很難讓澤倫斯基回心轉意，也反而授明年要如期總統大選的俄羅斯一個絕佳話柄。

烏克蘭情報圈表示，俄國當然不會放過這個打擊對手的機會。軍情局發言人柴尼亞柯（Andriy Cherniak）聲稱，有證據顯示俄國已擬定3道不同方針：一是順勢強化俄羅斯國內的支持；二是持續削弱西方內部對烏克蘭的信心；三是助長烏克蘭國內不滿情緒。

另一項不利烏克蘭戰況的大敵則是西方對俄烏戰事冗長所生的疲乏。

經濟學人指出，美國藉由「總統撥款權」（PDA）提供的援烏規模已在遞減，從平均每月超過10億美元（今年1月甚至達50億美元高峰）降到10月的3.5億美元，11月更低到僅2.5億美元。而新的援烏包裹目前在美國國會仍卡關。

雖然德國宣布明年將把援烏金額加倍至85億美元，荷蘭、芬蘭、立陶宛也宣布新的包裹援助，但德國聯邦憲法法院11月中裁定聯邦政府預算挪用違憲，這恐致援烏受束縛；極右政治人物懷爾德斯（Geert Wilders）在荷蘭大選意外勝出後表示要中止援烏，而更稍早斯洛伐克選後的新政府已停止援烏。