多國汙水檢測「新冠變異株JN.1激增」　科學家懷疑專攻腸道

▲JN.1在全球多國引發新一波疫情。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

彭博社報導，新冠變異株JN.1不僅在全球多地引發新一波確診潮，如今也在多國汙水中被檢測到數量激增，不禁讓科學家開始懷疑，它是否專門攻擊人類腸道。

JN.1是新冠病毒Omicron BA.2.86變異株的第二代亞分支，今年8月被首次驗出，由於具有很高的傳染性及躲避免疫能力，成為過去2年增長最快速的變異株，也在19日被世界衛生組織（WHO）列為「需留意變異株」，甚至被一些科學家認為有必要另外命名。

如今，JN.1正在加速2023年底的新冠疫情。根據美國疾病管制與預防中心（CDC）數據，截至12月8日，它在全美所有流通變異株裡占比高達29%，該國新冠住院率也在迅速攀升。

與此同時，多國汙水檢測顯示JN.1數量呈指數性成長，包括奧地利、德國、荷蘭、瑞士與新加坡。但JN.1專攻腸道的想法只是理論，目前無數據表明更多人因為新冠而染上嚴重消化系統疾病，荷蘭自2020年起追蹤新冠症狀，但截至11月接獲的腹瀉通報也未增加。因此，這可能只是反映該變異株在社區裡的高度流傳，而非更頻繁或更嚴重的腸道感染。

不過，來自澳洲的病毒學家特維爾（Stuart Turville）指出，JN.1的入侵方式「與我們在2020年所看到的具有顯著差異，而且目前正來到巔峰…毫無疑問的是，新冠病毒已經改變入侵細胞的需求條件。」

墨爾本大學微生物學家、病毒學家及免疫學教授蘇巴拉奧（Kanta Subbarao）也表示，目前人們在汙水中檢測到的JN.1比例，就像Omicron首度出現時一樣。雖然目前尚未發現住院率同時、或者隨即跟著攀升，但仍值得關注。