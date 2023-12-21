　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者

粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者。（圖／翻攝自Instagram／gizemmsavage）

▲女網紅因為私密片遭外流被逮捕。（圖／翻攝自Instagram／gizemmsavage）

記者李振慧／綜合報導

土耳其25歲女網紅吉澤姆(Gizem Bagdacicek)，因為分享在成人平台OnlyFans的影片遭粉絲外流，而被當局逮捕。她被捕時喊冤，她並沒有把影片發布在一般平台，自己也是受害者，準備對惡意外流影片者提告。

國外知名成人平台OnlyFans，由於裡面的色情內容被土耳其當局認為破壞善良風俗，早已於今年6月在該國禁止，然而在網路上擁有超高人氣的女模吉澤姆，之前分享在OnlyFans上的色情內容近來被人惡意外流，轉發到一般社群平台上，導致她因為猥褻罪被捕。

粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者。（圖／翻攝自土耳其網站）

▲女網紅因為猥褻罪被捕。（圖／翻攝自土耳其網站）

吉澤姆向警方表示，她在一般社群媒體上，大多是分享自己的日常生活，可能偶爾會有比較清涼的泳衣或運動照，但她從來沒有在一般社群平台上發布過任何色情內容。

吉澤姆表示，她大約半年前在OnlyFans註冊帳號，因為該平台禁止18歲以下用戶觀看，她才會在那裡與160名付費粉絲分享色情內容，「你向我展示的那些影像是我沒錯，但我只有和160名粉絲分享，該平台禁止粉絲保存圖片，甚至截圖都不行，這些圖像是有人在我不知情的情況下，用另外一支手機側拍，再用假帳號發布網路上」。

吉澤姆表示，現在那些在X平台（原名推特）上流傳的相關色情內容，全都是在她不知情的情況下被人擅自分享，而且自從OnlyFans在土耳其被禁後，就沒有使用該平台，她也是事件受害者，除了對所有罪名不認罪，她的律師團隊正在蒐集證據，將對非法外流影片網友提告。

ET快訊
雪山主峰下冰霰！超美畫面曝光
北市虐殺貓慘案！驚見5具貓屍
赴日注意！東京「鏈球菌」疫情狂燒　首發布流行警報
今晚最凍北部6°C　明「體感溫度1°C」！下2波冷空氣襲台時
許佳玲「曖昧粉絲」遭捅死？ 　親弟發聲：讓她安心走
快訊／6官兵落水！　蔡英文急改行程直奔艦隊指揮部

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

死亡至少5天！男把妻屍體放到腐爛　警進門發現「2寵物犬啃左腳」

女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是黴

33歲媽推嬰兒車「休旅車突然衝上人行道」　1舉動奇蹟逃死畫面曝

「年度最佳女老師」色誘車震　爸在14歲兒手機看到一系列裸照

15歲被迫結婚！童養媳忍家暴4年「謀殺親夫」　伊朗不顧反對處死

豪宅驚見男女雙屍！他疑求婚被拒「2槍斃了女友」　畏罪飲彈亡

赴日旅遊注意！東京「鏈球菌」疫情狂燒　首發布流行警報　

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

15歲被迫結婚！童養媳忍家暴4年「謀殺親夫」　伊朗不顧反對處死

豪宅驚見男女雙屍！他疑求婚被拒「2槍斃了女友」　畏罪飲彈亡

赴日旅遊注意！東京「鏈球菌」疫情狂燒　首發布流行警報　

陸客偏愛處女！豪擲18萬買初夜　未成年少女被騙曼谷賣淫

員工離職列禮物清單！索討蘋果電腦　網友：老闆認真就輸了

科州禁川普參與初選　紐時：美國至少16州跟進提出訴訟

她被求婚下秒卻「失足墜崖亡」！案情反轉　男友涉故意殺人被逮

少女到神壇問事！驚見女稻草人突失意識　被騎乘襲胸：幫你吸出來

粉絲外流私密片　女網紅被捕喊冤「只和160人分享」：我是受害者

多國汙水檢測「新冠變異株JN.1激增」　科學家懷疑專攻腸道

15歲被迫結婚！童養媳忍家暴4年「謀殺親夫」　伊朗不顧反對處死

私生子已上小學！男子婚內出軌「12年」　還轉移千萬資產

不斷更新／韓星活動12月售票看這裡！　「工大歐爸」河錫辰首來台

先探／衛星電話概念股先看這兩檔

台灣手機熱銷榜出爐！　一款 Android 贏過 iPhone 15

新北藍白合！國民黨徐巧芯、羅智強陪「民眾黨李有宜」市場拜票

台中「新光三越」蟬聯地王18年　每坪小漲約 6萬元

摩鐵3度激戰人夫同事！小三車上喊：啊啊啊這是8分力了　正宮心碎

雪山主峰下冰霰！樹叢結滿銀白霧淞畫面曝　北稜角石頭也結冰

陸宣布續行ECFA協定稅率　但不含中止減讓的部分貨物

長髮爆乳女密醫現形！前凸後翹自當活廣告生意夯　M型唇最搶手

國際熱門新聞

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

男粉狠捅8刀慘死！父母女兒淚送許佳玲出殯

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

陰莖骨折案例激增　1體位要小心

日「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

美股大跌475點！　台積電ADR跌3.7%

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

長途班機該坐哪？　空服員揭「最舒服座位」

社群平台X全球大當機　數萬人受影響

尼姑「砍椰子」被砸死！頭凹陷變形

玩迷你摩天輪　女撞鐵桿喪命影片曝光

更多熱門

相關新聞

怒嗆以色列　議員下秒心臟病發亡

怒嗆以色列　議員下秒心臟病發亡

土耳其議員比茨梅茲（Hasan Bitmez）12日演講時，抨擊以色列將因為入侵加薩「難逃真主阿拉的盛怒懲罰」，未料語畢竟然心臟病發，當眾倒地不起。不幸的是，他在接受2天搶救後，仍於14日宣告不治身亡。

她300人斬！記者找上她爸　揭穿女兒色情事業

她300人斬！記者找上她爸　揭穿女兒色情事業

嗆完以色列將受真主懲罰　土耳其議員心臟病發倒地

嗆完以色列將受真主懲罰　土耳其議員心臟病發倒地

最高CP值春節旅遊！到歐洲FUN長假！

最高CP值春節旅遊！到歐洲FUN長假！

6年激戰逾萬人！　澳洲成人網紅「敞開心胸接客」

6年激戰逾萬人！　澳洲成人網紅「敞開心胸接客」

關鍵字：

女網紅土耳其Gizem BagdacicekOnlyFans

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

曾智希被求婚「不能Say no」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

南投女學霸高顥瑄錄取哈佛大學　獲百萬獎學金

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4：40爆冷「超商一堆人排隊」！真相神展開

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透

職棒球員被控「全飛機等他一家」！陳子豪妻怒反擊

更多

最夯影音

更多
迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

化妝品＝標點符號？！　超強妹子用「）」畫臥蠶

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面