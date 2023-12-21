慘遭上司摸臀性騷！南韓「Me too」檢察官提國賠　三審敗訴定讞

▲南韓前檢察官徐志賢（左）控訴遭到上司性騷擾。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

2018年1月底，南韓終於爆發「#Me too」，女檢察官徐志賢成為該國首位舉發者，她接受新聞台專訪透露自己曾遭到上司、前檢察長安兌根性騷擾的經驗，包括被摟腰、摸臀，還因此遭到調職。徐志賢針對政府與安兌根提出損害賠償訴訟，然而今（21）日大法院判決結果出爐，最終以敗訴收場。

根據《韓聯社》，前檢察官徐志賢被視為南韓國內Me too運動的導火線，南韓大法院（最高法院）21日上午針對徐志賢向國家、安兌根所提出的1億韓元損害賠償訴訟進行判決，最終以原告徐志賢敗訴定讞，理由是徐志賢在遭到性騷擾後超過3年才提起訴訟，早就已經過了法律所保障的「消滅時效」。

2018年1月29日徐志賢首先透過檢察廳內部網路，以「我有個願望」的標題發文，告發2010年10月30日在某場喪禮上，慘遭當時擔任法務部政策企劃團長的上司安兌根撫摸腰部和臀部，在向直屬上級機關提出申訴後，卻反而遭到從首爾北部地方檢察廳調職至驪州地方檢察廳。

徐志賢直到2018年11月才提出訴訟，包括向國家、安兌根提出損害賠償。因為她認為，安兌根執行職務的同時卻違反法令，而國家是縱容者，必須在性騷擾案上負責任。

然而，徐志賢先後在一、二審獲判敗訴，理由是徐志賢針對性騷擾所提出的損害賠償案，早就已經過了法律所保障的3年「消滅時效」；儘管徐志賢再度提出上訴，卻在三審被大法院駁回。

至於徐智賢指控安兌根將其調職的部分，一、二審皆認為有許多參考準則影響人事評估的標準，因此若認定安濫用職權，恐顯得證據不足。而在指控安兌根濫用職權的部分，雖然一、二審皆判處安有期徒刑2年，但三審大法院卻要求駁回重審，並在之後判處無罪。

另外，徐志賢針對國家所提出的1億韓元損害賠償訴訟請求，也被以同樣理由駁回。

據悉，文在寅政府時期，徐志賢曾於20201年1月獲時任法務部長秋美愛提拔為兩性平等政策特別顧問，之後又擔任數位性犯罪特別對應專案小組對外協力組長、數位性犯罪特別對應專案小組組長；不過去年5月政黨輪替、進入尹錫悅政府時期後，卻收到法務部回歸原來檢察廳的指令，令她不滿「連收拾行李的時間都不給」，最後請辭獲准。