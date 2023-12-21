　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

▲▼泰尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知 。（圖／翻攝自民意報）

▲尼姑的屍體旁還有3顆椰子 。（圖／翻攝自民意報）

記者王佩翊／編譯

泰國一名73歲尼姑為了做齋飯給來寺廟修行的信徒食用，因此特地到池塘邊的椰子樹下採摘椰子，沒想到卻遭到其中一顆掉落的椰子砸中後腦杓，臉部朝下倒地。然而當時只有她一人在場，因此當路過民眾發現並通報警消時，她已經沒有呼吸心跳，且根據初步屍檢看來，尼姑頭部的枕骨嚴重塌陷，疑似就是椰子撞擊所造成。

根據《民意報》報導，博他崙府詩納卡琳警方18日下午5時55分接獲通報稱，當地的蘇馬諾洞法門修行中心有一名尼姑失去意識倒地，疑似沒有生命跡象。警方與詩納卡琳救難隊獲報後一起到場，但是卻發現該名尼姑已經明顯死亡。

根據調查，死者為73歲的尼姑美梅（Mae Mae Malee Saewun），而她的屍體被發現時，面部朝下倒臥在地，屍體旁則有3顆椰子與1把前端為鐮刀的長型棒狀物。事發現場則是位於蘇馬諾洞法門修行中心旁一座池塘邊的椰子樹下，在佛法修行大樓後方。

▲▼泰尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知 。（圖／翻攝自民意報）

▲警方與救護人員到場後，尼姑已經明顯死亡。（圖／翻攝自民意報）

最先發現死者的目擊民眾表示，當時她正準備到佛法修行大樓後面拿東西，沒想到回頭一看，發現池塘下有異物，她上前一看才發現有一名尼姑臉朝下趴在椰子樹旁，因此立刻通報警消，同時大聲呼救。

根據初步驗屍結果，美梅的頭部枕骨有明顯塌陷，懷疑是遭椰子撞擊造成，救難人員已經將她的遺體帶到醫院進行更詳細的檢查，並將聯絡遺屬接收遺體。據悉，事發當時美梅是為了採摘椰子做齋飯給前來寺廟修行的信徒食用，怎知卻發生死亡意外。

美梅來自宋卡府合艾縣，她在此修行已經有6年多，也經常有親戚來探望，平時除了修習佛法，也負責打理花園、種植蔬菜與水果，同時製作齋飯給前來修行的人食用。

ET快訊
24歲伴遊妹來台趴走！　IG照露餡被逮
寒流來襲「2時段」最危險！　7症狀恐是急性心臟病
長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值
陳子豪被控「全飛機等他一家」！　妻怒反擊
快訊／19歲高職女墜落愛河　送醫搶救中
許佳玲慘死今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」
曾智希被求婚爆哭「不能Say no」！　去年借道具婚戒登記有

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

男粉狠捅8刀慘死！許佳玲今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」

尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

宅宅要哭了！歐盟祭超嚴法令　Pornhub等3大色情網站被納管

死亡至少5天！男把妻屍體放到腐爛　警進門發現「2寵物犬啃左腳」

傳以色列提議停戰7天換40名人質　哈瑪斯拒絕

2024更動盪！　路透曝美中角力3大戰場「點名台灣大選」

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年

男粉狠捅8刀慘死！許佳玲今出殯　父母哭倒「淚送最後一程」

尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

宅宅要哭了！歐盟祭超嚴法令　Pornhub等3大色情網站被納管

死亡至少5天！男把妻屍體放到腐爛　警進門發現「2寵物犬啃左腳」

傳以色列提議停戰7天換40名人質　哈瑪斯拒絕

2024更動盪！　路透曝美中角力3大戰場「點名台灣大選」

騎士撿東西被叭！抓狂揮西瓜刀砍車　「5月大嬰兒在車上」駕駛嚇壞

「國家漫畫博物館」開展倒數　「台漫線上書展」免費借閱搶先看！

賴清德：遺憾「花蓮國」被政治私心耽擱　願推地熱鑽井計畫

韓網熱門／《D社》元旦情侶劇透！　2代男偶像配4代女偶像

歐洲線運價大漲在即　陽明歐洲線占比高達37%、股價漲停　

狗媽媽蹲路邊「揮斷手攔車」　保護了肚中孩子自己卻犧牲了

十億身家王宥忻才宣布離婚　突公開「新歡甜蜜合照」不藏了！　

4：40爆冷「超商一堆人排隊」　真相神展開！千人朝聖：很多正妹

陸中止12產品ECFA關稅減讓　趙少康抗議：中共別在選前搞這個！

澤倫斯基：無人知俄烏戰爭能否在2024結束　與俄和談不可行

國際熱門新聞

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

美股大跌475點！　台積電ADR跌3.7%

日「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度

男粉狠捅8刀慘死！父母女兒淚送許佳玲出殯

陰莖骨折案例激增　1體位要小心

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

長途班機該坐哪？　空服員揭「最舒服座位」

傳習近平向拜登表達將統一台灣　白宮：非新鮮事

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

哈瑪斯領導人現身埃及　討論加薩停戰

更多熱門

相關新聞

尪突變冷漠　女見體毛驚喊：被下降頭

尪突變冷漠　女見體毛驚喊：被下降頭

馬來西亞一名華裔女子控訴，自從家裡3個月前請來一名印尼女傭後，原本顧家的丈夫態度突然大轉變，不僅開始冷落她，還主動陪女傭逛街慶生，甚至送對方和自己一樣的香水，夫妻倆13年的感情面臨危機，後來她在男方皮包發現陌生女子的體毛，忍不住懷疑丈夫可能遭人「下降頭」。

送爛醉女回家被拒　男把人甩到地上害她撞頭亡

送爛醉女回家被拒　男把人甩到地上害她撞頭亡

最強貓奴！　泰國農夫種出稻田巨喵

最強貓奴！　泰國農夫種出稻田巨喵

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

曾智希被求婚「不能Say no」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

台灣意麵紅到南韓！韓綜班底來台「吃一口全升天」

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面