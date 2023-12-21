尼姑「砍椰子做齋飯」被砸死！頭嚴重凹陷變形　倒地無人知

▲尼姑的屍體旁還有3顆椰子 。（圖／翻攝自民意報）



記者王佩翊／編譯

泰國一名73歲尼姑為了做齋飯給來寺廟修行的信徒食用，因此特地到池塘邊的椰子樹下採摘椰子，沒想到卻遭到其中一顆掉落的椰子砸中後腦杓，臉部朝下倒地。然而當時只有她一人在場，因此當路過民眾發現並通報警消時，她已經沒有呼吸心跳，且根據初步屍檢看來，尼姑頭部的枕骨嚴重塌陷，疑似就是椰子撞擊所造成。

根據《民意報》報導，博他崙府詩納卡琳警方18日下午5時55分接獲通報稱，當地的蘇馬諾洞法門修行中心有一名尼姑失去意識倒地，疑似沒有生命跡象。警方與詩納卡琳救難隊獲報後一起到場，但是卻發現該名尼姑已經明顯死亡。

根據調查，死者為73歲的尼姑美梅（Mae Mae Malee Saewun），而她的屍體被發現時，面部朝下倒臥在地，屍體旁則有3顆椰子與1把前端為鐮刀的長型棒狀物。事發現場則是位於蘇馬諾洞法門修行中心旁一座池塘邊的椰子樹下，在佛法修行大樓後方。

▲警方與救護人員到場後，尼姑已經明顯死亡。（圖／翻攝自民意報）



最先發現死者的目擊民眾表示，當時她正準備到佛法修行大樓後面拿東西，沒想到回頭一看，發現池塘下有異物，她上前一看才發現有一名尼姑臉朝下趴在椰子樹旁，因此立刻通報警消，同時大聲呼救。

根據初步驗屍結果，美梅的頭部枕骨有明顯塌陷，懷疑是遭椰子撞擊造成，救難人員已經將她的遺體帶到醫院進行更詳細的檢查，並將聯絡遺屬接收遺體。據悉，事發當時美梅是為了採摘椰子做齋飯給前來寺廟修行的信徒食用，怎知卻發生死亡意外。

美梅來自宋卡府合艾縣，她在此修行已經有6年多，也經常有親戚來探望，平時除了修習佛法，也負責打理花園、種植蔬菜與水果，同時製作齋飯給前來修行的人食用。