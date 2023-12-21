交往2年才發現男友是女人　女崩潰「多次被不明物性侵」判刑10年





▲女子假扮男人，欺騙女友長達2年。（圖／翻攝自Cambridgeshire police）

記者李振慧／綜合報導

英國41歲女子西爾諾瓦(Blade Silvano)在網路上假扮成男子，透過網路交友結識女友後，竟然成功欺騙對方長達2年，期間即使發生過性關係，受害者還是深信她是男性，最後甚至論及婚嫁，誇張惡行被判處10年以上刑期。

西爾諾瓦2016年12月在交友網站填寫假資料，化名為門德斯(Blade Mendez)，讓受害者深信她是一名男性，至少2次使用「未知物體」與受害者發生性關係，被法院裁定犯下2項插入性侵犯罪，判處10年6個月刑期。

案件審理期間，受害者控訴，她和西爾諾瓦交往期間，從來沒有看過或碰過西爾諾瓦的生殖器，每次發生性行為時，西爾諾瓦常會穿著寬鬆上衣來遮掩下半身，平時也總是穿著T恤和四角褲。

A woman who posed as a man to con her victim into having sex with her has been jailed for 10 years



The victim ‘saw a future’ with Blade Silvano, whose actions were described as 'unspeakably cruel'https://t.co/KfD5C9mgxx — Metro (@MetroUK) December 20, 2023

受害者如今雖然知道西爾諾瓦是女性，法庭上仍習慣把被告稱呼為男性，「當我們發生性關係時，他通常會蒙住我的眼睛，不允許我看到過程，也不會讓我靠近他的生殖器附近，每當我試著把手伸到他下面，他都會阻止我，他告訴我他是男人，所以我才同意和他發生性關係，但我沒有同意被一個女人用『不明物體』插入」。

西爾諾瓦辯稱，她是泛性戀者，雖然出生證明上說她的性別是女性，但她從來沒有這樣定義自己，一直對自己的性別持開放態度。法官認為，這起案件重點不在於被告的性取向或是性別認同，重點是她透過欺騙與誤導別人來獲得性愛，而且詐騙時間長達2年，對受害者造成了巨大傷害。