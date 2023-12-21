美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

▲西蒙斯7月獲釋，本月19日被判無罪，成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。（圖／翻攝gofundme）



記者吳美依／綜合報導

美國非裔男子西蒙斯（Glynn Simmons）21歲那年被捲入謀殺案，坐牢48年1個月又18天後獲釋，並於在本月19日被法庭宣告無罪，成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。現年71歲的他在記者會上表示，「不要讓任何人告訴你（宣告無罪）是不可能發生的，因為它真的會發生。」

NPR、BBC等外媒報導，本月19日，奧克拉荷馬郡地方法官帕倫波（Amy Palumbo）宣判，「本庭透過清晰且令人信服的證據判定，讓西蒙斯被定罪、判刑且監禁的罪行…並不是由西蒙斯先生所為。」西蒙斯形容，他在監獄裡度過的時光，是一場關於韌性的教訓，幸好如今終於獲得平反。

今年7月，奧克拉荷馬州檢方發現，當年承辦的檢察官未把所有證據移交給辯護律師，其中包括目擊者指認其他嫌疑人的警察報告，促使地方法院重審並宣布撤銷西蒙斯的量刑。今年9月，檢方表示，儘管他們依舊反對西蒙斯的清白，但此案已經沒有針對被告的物證，因此不會訴諸重審。

Oklahoma judge rules Glynn Simmons, man who wrongfully spent nearly 50 years in prison for murder, is innocent https://t.co/en072NIFJg — USA TODAY (@USATODAY) December 21, 2023

1974年，女性死者蘿潔絲（Carolyn Sue Rogers）在奧克拉荷馬州艾德蒙（Edmond）一間酒類專賣店遭謀殺，當年21歲的西蒙斯堅稱案發時人在家鄉路易斯安那州，卻仍於隔年與共同被告羅伯茨（Don Roberts）一同被判謀殺罪名成立、判處死刑，直到1977年美國最高法院對死刑做出裁決後，才被減為無期徒刑。至於羅伯茨已在2008年假釋出獄。

西蒙斯的辯護律師諾伍德（Joe Norwood）20日表示，西蒙斯能從州政府那裡獲得最高17.5萬美元（約新台幣548萬元）的錯誤定罪賠償金，未來也可能對郡政府及執法部門提起聯邦訴訟。不過，賠償金還要數年才能領取，西蒙斯則在出獄後被驗出肝癌，目前靠著募資平台GoFundMe捐款維生並且接受治療。