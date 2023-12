美史上最久冤獄！　他被誤判謀殺「坐牢48年」無罪獲釋

▲西蒙斯7月獲釋,本月19日被判無罪,成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。(圖/翻攝gofundme)



記者吳美依/綜合報導

美國非裔男子西蒙斯(Glynn Simmons)21歲那年被捲入謀殺案,坐牢48年1個月又18天後獲釋,並於在本月19日被法庭宣告無罪,成為美國史上服刑時間最長的無罪囚犯。現年71歲的他在記者會上表示,「不要讓任何人告訴你(宣告無罪)是不可能發生的,因為它真的會發生。」

NPR、BBC等外媒報導,本月19日,奧克拉荷馬郡地方法官帕倫波(Amy Palumbo)宣判,「本庭透過清晰且令人信服的證據判定,讓西蒙斯被定罪、判刑且監禁的罪行…並不是由西蒙斯先生所為。」西蒙斯形容,他在監獄裡度過的時光,是一場關於韌性的教訓,幸好如今終於獲得平反。

今年7月,奧克拉荷馬州檢方發現,當年承辦的檢察官未把所有證據移交給辯護律師,其中包括目擊者指認其他嫌疑人的警察報告,促使地方法院重審並宣布撤銷西蒙斯的量刑。今年9月,檢方表示,儘管他們依舊反對西蒙斯的清白,但此案已經沒有針對被告的物證,因此不會訴諸重審。

Oklahoma judge rules Glynn Simmons, man who wrongfully spent nearly 50 years in prison for murder, is innocent https://t.co/en072NIFJg