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長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值得

▲▼飛機。（圖／CFP）

▲ 空服員建議，長途飛行中若想補眠，可以選擇靠窗座位。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

長途飛行往往令人卻步，擔心吃不好、睡不好，或是能不能在座位上脫鞋、在走道上活動身體。擁有24年經歷的英國空服員、歐洲運輸工人聯盟機組員委員會主席梅傑（Kris Major）接受CNN專訪， 為有疑慮的旅客解答以下7點疑問，並稱他自己在長途飛行中會選擇靠窗座位，就算加價也值得，因為可以直接靠著艙壁睡覺。

●深夜搭機前或飛行中該吃東西嗎？

若想在飛機上充分補眠，梅傑建議在登機前先吃點東西，尤其是短程飛行，例如若從紐約飛往倫敦，最多只能睡5到6小時，因此最好先填飽肚子，就可以把在機上的時間都用來睡覺。大多數商務旅客就是如此，一登機就開始閉目養神。

●何時吃飛機餐？

長途班機可能提供不只一頓飛機餐，但供餐時一定要吃嗎？不餓或想睡覺時可以拒絕嗎？梅傑說明，乘客應該依照自己的行程決定，累了就睡覺，而不是強迫自己在凌晨3點吃晚餐，因為多數航空公司規劃餐點時不會特別考量乘客跨越的時區。

▲▼搭飛機,飛機餐,飛機。（圖／CFP）

▲ 若不餓不想吃飛機餐時可以拒絕。（示意圖／CFP）

●該自備哪些助眠用具？

只要是長途飛行，航空公司通常會為所有艙等的乘客提供枕頭。但梅傑建議，旅客可以根據自己的喜好，攜帶眼罩、旅行用枕頭或毯子，眼罩有助於在機艙未關燈時入睡，且比起航空公司提供的枕頭，自己習慣的枕頭會更好。

●睡不著怎麼辦？

許多人覺得在飛機上很難睡，可能是因為噪音或座位太窄，很難把腿伸直。苦於睡不著覺又想到落地後會精神很差，可能令人陷入不愉快的情緒。這時到底該繼續嘗試入睡，還是乾脆看場電影呢？

梅傑認為，強迫自己入睡沒有意義，且生理時鐘可能讓你感覺一點也不累，但重要的是認清自己落地後要做什麼，如果知道自己馬上要開車或去開會，在機上最好還是盡量休息。

●機上可以運動嗎？

以同樣姿勢久坐很不舒服，但在飛機上想起身伸展並不容易，尤其是在安全帶警示燈亮起的狀況下，你可能也不想驚動隔壁的乘客。但梅傑強調，就算只是在座位上動動腳趾也有幫助，「一定要在座位上動一下，活動一下腿部，讓血液流通」，若有循環系統問題，搭乘長途班機前應向醫師諮詢。

▲▼飛機,機艙,座位,緊急逃生出口,逃生門。（示意圖／CFP）

▲ 逃生門邊的座位前方空間較大。（示意圖／CFP）

●可以脫鞋嗎？

梅傑鼓勵所有長途飛行旅客在機上脫鞋，讓自己更舒服也有助血液循環，因為空服員並不介意，「我們自己也會脫」。若真的有腳臭問題，可以在登機前洗澡、換上乾淨的襪子，或是在脫鞋前去廁所「處理一下」比較禮貌。

其實比起脫鞋，空服員更不喜歡乘客將腳伸到走道上，尤其是在夜間航班上，因為在關燈的情況下空服員可能看不見，甚至被絆倒。

●該選擇什麼座位？

若擔心飛機搖晃，梅傑建議選擇機艙靠前方的座位，「在前方你可能站著也感覺不到任何搖晃，但在機艙後方就會彈來彈去。」若你是高個子，選擇逃生門邊的座位便可伸展腿部，不過有時必須加價，且須切記不能將行李放在腳邊，確保通往逃生門的走道暢通。

梅傑自己在長途班機上則會選擇靠窗座位，就可以將身體靠在艙壁上低頭睡覺，就算需要加價也值得。這是坐在中間或靠走道座位時無法享受的，中間座位的乘客在長程飛行中尤其痛苦。

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