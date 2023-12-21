加薩醫院院長自爆是「哈瑪斯指揮官」！　一度藏匿上百名成員

Breaking - Director of one of the biggest hospitals in Gaza, ‘Kamal Adwan,’ admits he is a senior Hamas terrorist (rank equivalent to Brigadier General) and admits Hamas was using the hospital as a terror base. pic.twitter.com/lX4MclglA6 — Yaari Cohen (@YaariCohen) December 19, 2023

記者陳宛貞／綜合外電報導

以哈開戰逾2個月，以色列公布一段審訊加薩醫院院長的影片，他不僅鬆口承認自己是哈瑪斯指揮官，還吐露院內包括醫師和護理人員，共有多達16名哈瑪斯成員，並詳細描述他們是如何將醫院變成作戰指揮中心，曾藏匿上百名組織成員數天。

根據《紐約郵報》，加薩北部賈巴利亞（Jabaliya）的卡瑪阿德萬醫院（Kamal Adwan Hospital）院長卡洛特（Ahmad Kahlot）12日在以軍突襲中被捕，接受以色列國家安全局辛貝特（Shin Bet）審訊中承認，他真正的身分其實是哈瑪斯指揮官。

辛貝特19日公開的影片中，身穿以色列囚服的卡洛特在鏡頭前表示，他在2010年加入哈瑪斯，目前軍銜相當於准將，還透露院內包括醫師、護士、護理人員及職員，約有16人同樣也是哈瑪斯武裝分支「卡薩姆旅」（Al-Qassam Brigades）成員。

卡洛特說明，醫院在他的掌控下已變成精心設計的軍事中心，一度藏匿多達100名哈瑪斯成員。部分哈瑪斯領袖在醫院辦公室裡甚至有私人電話線路，還有專門用於審訊、內部安全和特殊安全的空間。

當被問及哈瑪斯高層為何選擇醫院作為藏身處，卡洛特表示，「因為他們認為醫院是安全的地方」，在裡頭不會受到傷害。

▲▼以軍12日突襲卡瑪阿德萬醫院，繳獲大量武器。（圖／路透）

卡洛特提到，哈瑪斯曾將一名被綁架的以色列士兵送進醫院，但未透露他的名字及後來的下落，還稱曾用私人救護車運送一具在10月7日的突襲中死亡的人質遺體。

不過，卡洛特似乎對哈瑪斯其他領袖有所不滿，指責他們是懦夫，「他們把我們留在外頭，自己卻躲起來，被騙的是人民」，「不幸的是，他們犧牲了我們。」

以色列長期堅稱，哈瑪斯將加薩各地醫院當成祕密軍事基地，12日派兵突襲卡瑪阿德萬醫院，接下來幾天內在院內圍捕多達90名疑似哈瑪斯份子，繳獲成堆武器。世界衛生組織（WHO）一名官員18日表示，該院已經停止運作，所有病患皆已撤離。