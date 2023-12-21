媽媽獨留4兄妹在車上　10歲哥「把玩手槍」下秒擊中8歲妹

▲男童母親將手槍放在孩童能夠輕易取得之處，導致意外發生。（圖／西棕櫚灘郡警察）



記者王佩翊／編譯

美國佛羅里達州一名母親將4名孩子留在車上後，便下車購物，隨後車上最大的孩子無聊翻動副駕駛座的抽屜，找到一把半自動手槍，並開始把玩，怎知卻突然擊發，子彈直接擊中妹妹的臉。警方目前已針對此案展開調查，而男童的母親也將面臨相關指控。

根據《紐約郵報》報導，佛州這名母親19日開車載著4名孩子到加油站，分別為1歲男嬰、2歲女嬰、8歲女童以及10歲少年。當5人抵達加油站後，婦人便自行下車，將4名孩子留在車上。

10歲的大哥在等待時因為太過無聊，開始翻動車上物品，並在副駕駛座前方的抽屜找到一把半自動手槍，隨即拿起來把玩，怎知手槍卻突然擦槍走火，擊發的子彈直接打中8歲妹妹的臉頰。

所幸女童意識清楚，送醫治療後已無大礙，目前仍在接受治療，術後有望完全康復。不過警方與佛羅里達州兒童和家庭部分已介入調查該起槍擊案件。警方指出，手槍持有人應該時刻負起保管槍枝的責任，並隨時像已經裝上子彈一樣慎重對待每一把手槍，更不能讓孩子取得。

兒童安全組織負責人更強調，永遠不要把上膛的槍放在孩子能接觸到的地方，且彈藥與武器也應該分開存放，由於現在的孩童觀看大量電視節目與電子遊戲，因此難以意識到槍枝可能在現實生活中造成的嚴重後果。