科州「禁川普參與初選」！　4QA一次看如何影響未來選情

▲川普被裁定不得出現在科羅拉多州總統初選選票上。（圖／路透）

文／中央社

美國科羅拉多州最高法院今天依據憲法第14修正案第3款，裁定前總統川普在2021年國會山莊襲擊事件的行為，使他不得出現在科州總統初選選票上。

英國廣播公司新聞網和路透社等媒體，整理出接下來此判決將對選情有何影響。

美國憲法第14修正案第3款是什麼？



國會於1866年通過第14修正案，1868年獲多數州批准而成為憲法的一部分並正式生效。第14修正案第3款曾被用來對付南方邦聯總統戴維斯（Jefferson Davis）和副總統史蒂芬斯（Alexander Stephens）之類人士，兩人都曾在國會任職。不過此後極少在法院判決中被引用。

條款全文為：「任何人，凡是曾經以國會議員、合眾國政府官員、州議會議員或任何州的行政或司法官員的身分，宣誓擁護合眾國憲法，而後來從事於顛覆或反叛國家的行為，或給予國家的敵人以協助或方便者，均不得為國會的參議員、眾議員、總統與副總統選舉人，或合眾國政府或任何州政府的任何文職或軍職官員。但國會可由參議院與眾議院各以2/3的多數表決，撤銷該項限制。」

條款適用於川普嗎？



倡議團體「爭取人民言論自由」（Free Speech For People）一直主張適用。這個團體去年援引該條款對5名支持川普議員提起訴訟，並稱他們為「造反派」。

「爭取人民言論自由」的法務主任費恩（Ron Fein）主張，第14修正案不僅適用於內戰後時代，也適用於未來發生的叛亂事件。

他告訴英國廣播公司新聞網（BBC News），美國國會大廈暴動造成「我國史上第一次推遲權力和平移交，比當時南方邦聯政府所為更嚴重」。

費恩說：「我們2022年控訴的特定候選人曾參與或協助相關行動，促使暴動發生。」

他認為，所有這些案例都可被用來做為重要判例，證實「川普就是叛亂首領」。

判決會影響選情嗎？



即使此判決通過最高法院複審，對2024年11月的選舉結果恐怕也無關緊要，因為川普不需要贏得科羅拉多州，加上過往科羅拉多州都是民主黨票倉，共和黨的川普預料也拿不到該州的選舉人票。

必須取得270張以上選舉人票才能贏得美國總統大位，而科羅拉多州僅有9張選舉人票。拜登在2020年大選中以超過13個百分點的優勢贏得該州。

還有其他州要求取消川普參選資格嗎？



選民和倡議團體已在超過12個州提起訴訟，要求阻止川普參選，但至少有7個州因各種原因予以駁回。

密西根州、新罕布什爾州和佛羅里達州的法院以程序和管轄權為由，駁回類似案件。部分判決指出，法院無權單方面取消候選人參選資格。明尼蘇達州最高法院也駁回一宗取消資格案。