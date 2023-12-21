　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

俄反戰女記者「力抗普丁」參選2024總統！　坦言：會害怕

▲▼俄羅斯反戰女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯反戰女記者鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

俄羅斯明年將舉行總統大選，各界預計現任總統普丁將獲得壓倒性勝利，但前電視台女記者鄧佐娃今天仍登記參選，她反對俄國發動烏克蘭戰爭，並坦言她對踏出參選這一步感到害怕。

路透社報導，現年40歲的鄧佐娃（Yekaterina Duntsova）上月接受路透社採訪時呼籲，俄羅斯當局應結束與烏克蘭的衝突，並釋放反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）等政治犯。

鄧佐娃受訪時避免使用「戰爭」一詞形容俄烏衝突，並承認她感到害怕。普丁（Vladimir Putin）則稱這場衝突是「特別軍事行動」。

俄羅斯入侵烏克蘭不久後，以一系列廣泛法律實際禁止俄媒將這場衝突稱為戰爭。俄國媒體被勒令不能使用「戰爭」一詞，不遵守就會面臨關閉的命運。

鄧佐娃受訪時表示：「任何理智人對於踏出這一步都會感到害怕－但恐懼絕對不可以勝出。」

她已向俄羅斯中選會官員提交文件，正式投入明年總統大選，但支持者與反對者普遍認為，普丁勝選已成定局。

普丁現年71歲，自1999年以來一直掌權至今，期間擔任俄羅斯總統或總理，目前正尋求連任，若勝選將再執政6年。

俄國主要反對派領袖納瓦尼正在獄中服刑，總刑期超過30年，其他主要批評者不是正在坐牢，就是因為面臨被捕風險身處海外，所以目前沒有知名反對派人物可以挑戰普丁。

納瓦尼的支持者稱明年總統大選是場騙局，並稱克里姆林宮控制了誰可參選，有需要時可以藉助不透明的電子投票系統，輕鬆操縱選舉。

克里姆林宮則聲稱，普丁將會贏得明年總統大選，因為他獲得民眾廣泛支持，民調顯示他的支持率為80%左右。

鄧佐娃下個障礙是在俄國各地取得30萬個支持她競選的簽名連署，截止日期為1月31日。

 
ET快訊
日「10年最強寒流」殺到！　北海道-24度一片白
快訊／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重判決
南投女學霸錄取哈佛大學！　創校以來首位
半個台灣下雪！「2016霸王寒流」冷到忘不了：此生第一次
快訊／氣溫直直落　宜蘭2人猝死
19縣市低溫特報！　北部「體感溫度1°C」時間曝
快訊／陸宣布：中止ECFA部分產品關稅減讓
快訊／板橋6000戶無預警停電！　5人受困電梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

急凍！首爾今晨跌破體感零下22.3度「以為受困冷凍庫」　出門包緊緊

長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值得

媽媽獨留4兄妹在車上　10歲哥「把玩手槍」下秒擊中8歲妹

美國務院年終記者會　布林肯關切台海和平穩定

COVAX今年底退場　配送20億劑疫苗拯救270萬人性命

日本「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度　暴雪卡車陣3小時

聖誕節「陰莖骨折」案例激增！　醫師點名1愛愛體位要小心

家裡請新女傭！尪突變冷漠　女翻錢包見「體毛」驚喊：被下降頭

俄反戰女記者「力抗普丁」參選2024總統！　坦言：會害怕

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

急凍！首爾今晨跌破體感零下22.3度「以為受困冷凍庫」　出門包緊緊

長途班機7大密技！　資深空服員揭「最舒服座位」：加價也值得

媽媽獨留4兄妹在車上　10歲哥「把玩手槍」下秒擊中8歲妹

美國務院年終記者會　布林肯關切台海和平穩定

COVAX今年底退場　配送20億劑疫苗拯救270萬人性命

日本「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度　暴雪卡車陣3小時

聖誕節「陰莖骨折」案例激增！　醫師點名1愛愛體位要小心

家裡請新女傭！尪突變冷漠　女翻錢包見「體毛」驚喊：被下降頭

俄反戰女記者「力抗普丁」參選2024總統！　坦言：會害怕

林靖凱回饋母校汶水國小想到徐若瑄　當年女神當年捐助球衣

政見會藍綠狂互攻　柯文哲酸「要辯論有辯論會」：奇怪！在幹什麼？

公牛破5成命中率砍18記三分上演煙火秀　送湖人近期3連敗

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝　106秒藏屍片瘋傳

交易傳聞熱門　釀酒人賽揚投手有意明年自由市場

外流私密片出庭！炎亞綸心情「還OK」：盡最大誠意跟努力和解

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

三重立委候選人李坤城抽中3號！掃街拜票「曝好記公式」投民進黨

小米汽車實車照遭外洩！將對兩家媒體究責

淡水動物之家多了國際化志工團　帶犬隻出籠散步曬太陽幫親訓

眾騎士見妹子紛紛禮讓　紳士：心臟噗通噗通跳

國際熱門新聞

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

美股大跌475點！　台積電ADR跌3.7%

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

傳習近平向拜登表達將統一台灣　白宮：非新鮮事

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

陰莖骨折案例激增　1體位要小心

哈瑪斯領導人現身埃及　討論加薩停戰

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

川普稱無證移民「污染美國血液」　引發朝野抨擊

日「10年最強寒流」殺到！北海道跌破-24度

更多熱門

相關新聞

澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

澤倫斯基：烏軍提議動員50萬人入伍抗俄

俄烏戰事陷入膠著，烏克蘭總統澤倫斯基表示軍隊希望再動員50萬名軍人，而他正在衡量是否答應動員。與此同時，他也表示確信美國將會兌現援助基輔抵抗俄羅斯的承諾，再撥款數十億美元給烏克蘭；當被問到烏克蘭是否正在輸掉戰爭，他直截了當回答，「並沒有」。

芬蘭加強與美國軍事合作　體認俄羅斯長期威脅

芬蘭加強與美國軍事合作　體認俄羅斯長期威脅

西方援助顯疲態　烏克蘭被迫縮小行動規模

西方援助顯疲態　烏克蘭被迫縮小行動規模

安妮2024寫真年曆挑戰尺度前進中東

安妮2024寫真年曆挑戰尺度前進中東

阻俄軍來犯　德國近5000士兵將常駐立陶宛

阻俄軍來犯　德國近5000士兵將常駐立陶宛

關鍵字：

俄羅斯俄烏戰爭普丁

讀者迴響

熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面