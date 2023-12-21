以色列總理納坦雅胡遭嗆懦夫！被誤殺人質父親憤怒：他沒打過電話

▲以色列3名人質在慘遭誤殺前，用廚餘寫下求救字句SOS。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

以色列軍方誤殺3名舉著SOS白旗的以色列人質，儘管3名人質用廚餘寫下求救文字，最終去還是慘死槍下，震驚國際社會。其中一名慘遭殺害人質的父親對於以色列總理納坦雅胡的作為感到相當憤怒，他表示事發至今依舊沒有接到納坦雅胡打來的電話，而納坦雅胡也不曾親自探訪表示哀悼。

慘遭以色列軍方誤殺的3名人質分別為28歲的海姆（Yotam Haim）、25歲的埃爾-塔拉卡（Samer El-Talalqa）與26歲的沙姆利茲（Alon Shamriz），他們皆於10月7日在以色列南部基布茲卡法阿札（Kfar Aza）慘遭巴勒斯坦激進組織哈瑪斯綁架。

根據CNN，阿維（Avi Shimriz）是26歲人質沙姆利茲的父親，自從兒子和另外2名男子慘遭以色列軍方誤殺的細節曝光後，他便接受以色列當地媒體Channel 13的專訪。

阿維接受專訪時憤怒表示，「總理納坦雅胡根本不敢打電話！他不僅沒有打過電話，也不會來到這裡」；阿維認為，納坦雅胡懦弱的舉動與以色列國防部長加蘭特（Yoav Gallant）形成鮮明對比，因為加蘭特曾親自致電2次。

當阿維得知，以色列軍隊成功殺死挾持3名人質的哈瑪斯恐怖分子、且幾乎要搜集到本來可以拯救人質的情報時，感到相當沮喪。阿維表示，「這凸顯出我們的失誤有多大，這是一個嚴重的失誤！槍手不該開槍，如果他是一名合格的戰士，他必須知道，只有當你確定眼前的人是恐怖分子時，才能扣下板機。」

阿維指控，以軍指揮官並沒有告知士兵該地區可能藏有人質，且人質的肖像照應該要被發放出去，以供士兵能夠辨識，「但我無法向我們的部隊抱怨，因為他們遇到了哈瑪斯試圖伏擊他們的情況，他們蒙受了損失，我不希望再發生這樣的事。」

另一名遭誤殺人質海姆的母親艾瑞絲（Iris Haim），則於當地時間20日獲得納坦雅胡探望。