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川普稱無證移民「污染美國血液」　引發朝野抨擊

▲▼美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國前總統川普（Donald Trump）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

美國共和黨籍總統參選人川普稱無證移民正在「污染我國血液」的言論引發爭議。民主黨籍現任總統拜登今天駁斥川普，稱「多元化是我們的優勢」，並稱是移民使美國更強大。

路透社報導，川普16日在新罕布什爾州造勢會上聲稱，無證移民正「湧入」美國，並且「污染我們國家的血液」。之後，他19日又在愛荷華州造勢會上指稱，進入美國的無證移民正「摧毀我們國家的血液」。

對此，拜登今天在威斯康辛州對非裔商會表示：「我們永遠相信，多元化是我們作為一個國家的優勢。作為總統，我不相信，前總統昨天再道出那番言論，移民正在污染，污染我們的血液。」

拜登還說：「當我們充分利用這個國家的人才時，經濟和我們的國家會變得更強大。我的政府將繼續對抗這些攻擊，因為每個人都應獲得公平機會…。」

此外，川普此番言論也在共和黨內引發批評。共和黨籍緬因州參議員柯林斯（Susan Collins）表示，她認為這番言論相當可怕，這些言論沒有立足之地，尤其是出自前總統之口。

共和黨籍南達科他州參議員朗茲（Mike Rounds）則指出，他無法苟同川普這番「令人無法接受的言論」。

 
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