14歲少年拳賽「肝臟連遭重擊」戰死擂台　搖晃走到繩邊癱倒影片曝光

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記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯斯維爾德洛夫斯克州（Sverdlovsk region）近日舉辦一場拳擊賽事，一名年僅14歲拳擊手在比賽過程中，疑似肝臟遭到對手連續攻擊，當場在擂台上癱倒陷入昏迷，被緊急送醫後仍傷重不治，檢警目前正在釐清少年死因。

根據俄羅斯《共青團真理報》報導，死者2009年出生今年14歲，他練習拳擊已經6年，經醫院健康檢查後，成功報名了在斯維爾德洛夫斯克州舉辦的拳擊錦標賽，並且一路過關斬將闖入決賽，不料卻在決賽上發生悲劇。

網路上曝光的影片可以看見，14歲少年（藍色衣服）與對手互相試探數秒後，對手突然進攻把他壓制在角落，下一秒更遭對手連續攻擊腹部，雖然好不容易逃出對手的攻擊範圍，卻一路搖搖晃晃退到繩邊陷入昏迷。

▲14歲少年在肝臟遭到猛擊後，突然在繩邊陷入昏迷，送醫後不治。（圖／翻攝自Telegram）

少年昏迷後，教練、裁判與對手紛紛衝上前關心，確認他完全失去意識後，趕緊呼叫救護車將他送醫搶救，可惜他疑似肝臟重創，送醫後仍不治。當地檢警在少年死後介入調查，正在釐清少年死因，全案朝過失致死罪方向偵辦。

雖然少年的死因仍在調查中，曾經代表俄羅斯在奧運奪下金牌的拳擊手葉戈爾（Yegor Mekhontsev）認為，如果只是肝臟遭到攻擊，應該不至於如此嚴重，少年可能是因為其他因素才會死亡。