　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美媒曝拜習會內幕　中國要拜登「發聲明反台獨」遭白宮拒絕

▲▼拜習會。（圖／路透社）

▲美國官員透露，拜習會舉行前，中方曾要求拜登在會後公開發布聲明「不支持台獨」，但被白宮拒絕。（圖／路透社）

文／中央社

美國總統拜登上月與中國國家主席習近平會談，美國官員透露，中方事前曾要求拜登在會後公開發聲明，說美國支持中國與台灣和平統一的目標、不支持台獨，但白宮拒絕中方要求。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）20日引述3名美國前任和現任官員的說法報導，習近平在舊金山的拜習會上直言不諱地告訴拜登，北京將會統一台灣，但時機尚未決定。

這些前任和現任官員指出，習近平也在十多名美中官員參與的會議上告訴拜登，中國傾向以和平而非武力方式來取得台灣。

習近平也提到美國軍事領袖說他計劃在2025或2027年攻台的公開預測，他告訴拜登這些預測是錯的，因為他沒有設定時間表。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人拒絕評論上述說法。

美國國家廣播公司新聞網指出，官員們的說法提供了拜習會不曾被報導過的細節。習近平對拜登的私下警告，雖然跟他過去有關統一台灣的公開言論無顯著不同，仍引起美國官員注意，因為當前中國的對台行為被認為愈來愈挑釁，而且台灣即將在明年1月舉行總統大選。

根據美方官員，舊金山峰會期間，習近平也就角逐台灣下月總統大選的人選表達關切；習近平也談到美國對台灣的影響。

一名美方官員說，當拜登要求中國尊重台灣選舉程序時，習近平回應說，和平好是好，但中國終須朝解決問題邁進。

拜習會後，拜登重申美國長期以來的政策，表示「我們維持『一個中國』政策的共識」，「我不會改變這點，這點不會變」。

ET快訊
藍綠白政見交鋒！教授評「侯友宜表現NO.1」
AI可以預測死亡時間了！研究員開發成功：準確度達78%
台中女遭「滾燙熱湯潑臉」毀容！倒地尖叫哀號

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

14歲少年拳賽「肝臟連遭重擊」戰死擂台　搖晃走到繩邊癱倒影片曝光

詐騙女羞辱80歲老奶奶想騙積蓄　駭客出手「公開個資」她哭著求饒

美媒曝拜習會內幕　中國要拜登「發聲明反台獨」遭白宮拒絕

快訊／祕魯發生「規模6.2地震」引發山崩　9城市交通中斷

哈瑪斯領導人抵達埃及！會見埃情報局長　協商加薩停戰與釋放人質

送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

路邊廣告曝「腥夫偷吃全被拍」　正宮嗆：下次請選無窗房間

美B-1B轟炸機出動！參加美日韓聯合空中演習　反制北韓

消波塊模具廠命案！　員工上班驚見「他堆高機夾腦」爆頭亡

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

騎士跨斑馬線遭按喇叭示警　髒話侮辱被告慘花4萬和解

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

李東健離婚...一週見一次小孩！　愛女強忍淚水「不想跟爸爸分開」

伍佰演唱會被要求「加班」！　現場開唱「新歌」：我要下班XD

14歲少年拳賽「肝臟連遭重擊」戰死擂台　搖晃走到繩邊癱倒影片曝光

詐騙女羞辱80歲老奶奶想騙積蓄　駭客出手「公開個資」她哭著求饒

美媒曝拜習會內幕　中國要拜登「發聲明反台獨」遭白宮拒絕

快訊／祕魯發生「規模6.2地震」引發山崩　9城市交通中斷

哈瑪斯領導人抵達埃及！會見埃情報局長　協商加薩停戰與釋放人質

送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

路邊廣告曝「腥夫偷吃全被拍」　正宮嗆：下次請選無窗房間

美B-1B轟炸機出動！參加美日韓聯合空中演習　反制北韓

消波塊模具廠命案！　員工上班驚見「他堆高機夾腦」爆頭亡

台鋼強化左投牛棚戰力　開價網羅賴鴻誠

14歲少年拳賽「肝臟連遭重擊」戰死擂台　搖晃走到繩邊癱倒影片曝光

女職員控國中公民老師「變態跟蹤狂」！結果他才是性騷受害者

快訊／高雄機車行大火「4人受困」1樓陷火海　警消急派雲梯車救援

詐騙女羞辱80歲老奶奶想騙積蓄　駭客出手「公開個資」她哭著求饒

腰間肥肉太難減？營養師教「簡單瘦肚」7秘訣：可多吃牛肉

賴清德要公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

美媒曝拜習會內幕　中國要拜登「發聲明反台獨」遭白宮拒絕

張宮熊／政經循環有規律可循　2024開啟新十年產業循環

路跑好累？男分享補血方法　見啦啦隊加油體力瞬間回滿

國際熱門新聞

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

中國要拜登發聲明反台獨　白宮拒絕

哈瑪斯領導人現身埃及　討論加薩停戰

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

送爛醉女回家被拒　男把人甩到地上害她撞頭亡

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

以為中9億美元頭獎　整群人嗨爆結局曝光

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

更多熱門

相關新聞

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

習近平順手摸甘蔗　農田成打卡聖地

中國國家主席習近平14日離開北京到廣西來賓市，在當地甘庶農田及蔗糖生產基地視察產業時，順手摸了一根甘蔗，不料那一根甘蔗就此變成熱門打卡景點，大陸民眾為了「間接接觸」領導人，特別前往農地就為了觸摸甘蔗，機靈的農家也趁機收取每人20人民幣元（約新台幣88元）門票錢，發了一筆橫財。

習近平：中國願與俄國繼續攜手前行

習近平：中國願與俄國繼續攜手前行

李家超向習近平述職　分析：強化黨領導

李家超向習近平述職　分析：強化黨領導

轎車撞拜登車隊　特勤局包圍拔武器

轎車撞拜登車隊　特勤局包圍拔武器

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

拜登稱俄將攻擊北約　普丁：一派胡言

關鍵字：

拜習會拜登習近平

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

AI預測死期！丹麥研究員開發成功：準確度78%

頭暈2年沒好…她一照「快塞住了」！醫曝致病因：會猝死

網美「私密照外流」被逮捕：我是受害者

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

5縣市豪大雨特報　最新警戒區域曝

女友搭捷運「狂拉褲頭看鳥」　被阻止還硬扯

超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行：有打折

宥勝消失2個月突發聲：堅持誠實是不是錯了？

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面