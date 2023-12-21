詐騙女羞辱80歲老奶奶想騙積蓄　駭客出手「公開個資」她哭著求饒

記者鄒鎮宇／綜合報導

YouTube頻道「Scam Sandwich」利用偽造聲音的程式，偽裝成老奶奶接起詐騙電話，再將與詐騙罪犯交鋒的過程PO網。近日，Scam Sandwich上傳最新影片，讓詐騙女露出本性，並將其個資PO出，嚇得對方哭著求饒。

Scam Sandwich日前上傳一段影片，他以變聲器假扮一名80歲的老太太，與詐騙女客服對話，並在對方的「遠端連線」的指引下，於電腦螢幕上操作交易。過程中，Scam Sandwich刻意裝作不會使用電腦，多次關錯視窗，讓女客服氣炸，多次脫口罵髒話羞辱老婦人。

最後，Scam Sandwich駭入對方的電腦，將對方的個資、近期購買紀錄等下載，發現這名31歲的女子利用詐騙來的錢買了一套高級的家庭劇院組；他也直接跟女客服、詐騙主管對質，並揚言要打給詐騙女的親友告狀。女詐騙犯一聽後哭著求饒，聲稱自己剛入行1年，不知道這是詐騙的行為。

▲▼Scam Sandwich 駭入女子的電腦，竊取到對方的照片及個資駭客公開個資。（圖／翻攝Scam Sandwich YouTube）



然而，Scam Sandwich調出女子的履歷，發現對方從2011年開始工作，等於最後痛哭道歉時還在說謊，因此將女子的照片，以及這段1小時多的交手過程PO網公開。

此影片經YouTube「B.C.&Lowy」翻譯分享後，引起網友熱烈討論，「駭客真的是最酷酷的職業，根本現代忍者」、「只有魔法才能打敗魔法」、「台灣不知道誰能這樣搞，流量一定很頂」、「雖然已經快2024了，但這是我今年看過最舒壓的影片了」、「雖然看得很爽，只是想到就很傷心的是，能到達這種程度的駭客太少了，而當詐騙的門檻太低了，更多的是真正的80歲老人就真的被這樣騙錢」、「絕對不能同情這些人，她哭不是因為她覺得做詐騙愧疚，她哭是因為她被抓包了」。