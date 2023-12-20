分析／賴清德12問侯、8問柯　公益信託為老家違建案止血

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨總統候選人賴清德今（20）晚間出席首場電視政見發表會，總共3輪談話、30分鐘發言時間內，砲火全開不斷向國民黨總統候選人侯友宜、民眾黨總統候選人柯文哲提出疑問，總計問侯12次、問柯8次，他將兩岸議題當作起手式，直言在中國的眼中，選總統就是台獨，「難不成你們是在選特首？」也問侯、柯是否願意跟進自己將萬里老家，把大群館、農地交付公益信託？同時為遭夾攻數月的違建爭議止血。

回顧賴清德整場政見發表會表現，雖然抽到侯友宜之後、柯文哲之前的中間發言順序，但他一開口就「砲火全開」，鎖定兩岸問題，詢問侯友宜如何用一個中國原則的九二共識守護中華民國？侯都已經接受了九二共識，2350萬的國人哪裡有權利來決定台灣的前途？又問柯文哲，「你的兩岸一家親喊得大小聲，接受一個中國原則，請問你如何走蔡英文總統的外交路線？」

賴清德也詢問侯友宜與柯文哲，「你們真認為過時的服務貿易協定、把台灣的經濟再度鎖入中國，並開放大量中生來台就業 ，真的對台灣人民的生活會比較好嗎？」

針對近期政壇熱議的違建及土地爭議，賴清德問侯友宜，是否願意將塭仔圳市地重劃社會住宅戶數增加至1萬戶以上？他更在第二輪發言時進一步批評，說這段話是因為侯康貸社會普遍反應不佳，不如拿塭仔圳土地5%來蓋社會住宅，「在你的任內總共推了幾個社會住宅來照顧新北市我故鄉的年輕人？」

此外，對於侯友宜與柯文哲猛轟治安、貪腐議題，賴清德在第二輪發言時指出，侯友宜擔任新北市副市長與市長任內，市府被起訴及被偵辦人數破紀錄高達140人，「這種包袱、這種成績，你怎麼反貪腐，怎麼拚治安？」另對柯文哲，他則指出，柯文哲擔任台北市長任內依貪污罪起訴的市府員工多達108人，比起前市長郝龍斌時代的102人還要多。

賴清德更拋出，他願意把萬里老家交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」，並問侯友宜：「你願不願意把大群館交付公益信託，免費提供給弱勢學生來居住？」同時詢問柯文哲：「願不願意把這塊農地也交付公益信託，免費提供社區做為公益使用？」

在第三輪發言環節，賴清德詢問侯友宜，「我突然想到順帶問你，美中台的一三六是指什麼？」同時質問侯、柯：「侯市長、柯主席，在中國的眼中，我們3人站在這裡參選總統通通都是台獨，你們接不接受？如果你們接受這就是台獨，難不成你們是在選特首？」

另對於國民黨副主席夏立言近日再度前往中國大陸，賴清德詢問侯友宜：「這是不是公然介選？你願不願意意公布夏立言此行見了什麼人、說了什麼話嗎？你們有沒有裡應外合？」

此外，賴清德也談及藍白合的話題，詢問柯文哲：「你怎麼會去跟國民黨簽六點協議，背後有沒有受到威脅利誘？你為什麼事後又反悔？」他說，藍白合可以證明，聯合政府是建立在虛空的基礎之上之外，也證明只不過是聯合次要敵人打擊主要敵人。

對於今日電視政見發表會落幕，民進黨發言人張志豪晚間表示，侯友宜講了一堆方法，卻不敢面對國民黨內部貪腐問題；柯文哲講了很多問題，卻提不出任何解決方法。他說，從這場政見發表會中就可以看見，賴清德是唯一敢正面對決、正面回應質疑的總統候選人，相信國人都能夠看出，賴清德才是真正準備好的候選人。