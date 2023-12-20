最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

▲泰國一名稻農藝術家近日將稻田種成巨形貓咪，模樣超可愛。（翻攝自Khaosod English臉書）



圖文／鏡週刊

用整片稻田表達對於貓貓的愛！泰國一名稻農藝術家近日以定位種植的方式，把大片稻田變成了貓咪的圖像，只見照片中不僅出現超萌的熟睡貓咪，還有一隻貓咪抱著魚，畫面十分生動，吸睛的稻田畫作有望變成新的打卡景點。

根據《BBC》報導，泰國北部清萊（Chiang Rai）一名稻農Tanyapong Jaikham透過巧妙地種植，將稻田變成了3幅巨大的貓咪畫作，呈現出貓咪睡覺的萌姿，其中一隻貓還抱著魚，模樣相當可愛。

據悉，Jaikham除了是農民，也是一名工廠工人和藝術家，他從10月開始就一直在為了稻田畫作努力，並且利用了各種不同品種的稻米，在200多名志工的幫忙下拼湊出令人驚嘆的貓咪畫作。Jaikham創作的靈感來自日本的「稻田畫（Tambo art）」，日本的稻田畫吸引了世界各地的遊客前往參觀，因此Jaikham也希望他的作品可以吸引數以萬計的人前來欣賞。

A paddy field in northern Thailand has been turned into a work of art. Farmer Tanyapong Jaikham created three sleeping cats using rainbow rice or rice cultivars that have leaves in a range of colors https://t.co/3K62Fzqj9m pic.twitter.com/ijLgLdrVq1 — Reuters (@Reuters) December 18, 2023

由於隨著稻米的生長，稻田會漸漸改變顏色，因此準確定位種植稻米十分重要，Jaikham就表示，他們利用了無人機來確保位置正確。此外，他們也打算在田邊打造一座觀景台，好讓遊客可以用俯瞰的方式欣賞這幾幅美麗的畫作。

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