　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

▲▼男女,情侶,約炮,約砲,喝酒,約會,酒吧,夜店,酒店。（圖／CFP）

▲ 喬伊在夜店喝醉，遭王炳奇推到地上重擊頭部。（示意圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

新加坡發生一起恐怖事件，一名女子和友人一起去夜店時偶遇一名男姓友人，卻因為喝醉後拒絕讓男子送她回家，遭對方用力甩到地上，頭部受到重擊，因顱骨骨折不幸死亡。

綜合《海峽時報》等當地媒體，33歲男子王炳奇（Jason Ong Bing Qi，音譯）19日在法庭上承認一項蓄意造成嚴重傷害罪名，判決結果將於明年1月16日出爐。

檢方指出，33歲女子喬伊（Joey）去年11月5日晚間和3名友人到夜店喝酒，在店內偶遇年初就互相認識的王炳奇。喬伊友人在午夜到凌晨1點間就返家，王炳奇便詢問喬伊想不想一起離開，喬伊同意後兩人一起走出夜店。

當時喬伊明顯已經喝醉，走路不穩且說話含糊不清。王炳奇忙著叫車時，喬伊先是靠在他身上，接著突然席地而坐，王炳奇試圖扶起她，但喬伊堅持不肯動，王炳奇一氣之下便將她的手機丟到附近草地上。

王炳奇後來雖向喬伊道歉，但喬伊仍不開心，拿起手機後推開王炳奇便稱要回家，卻一再拒絕王炳奇送她回家的提議，未料此舉令王炳奇怒火中燒，突然用雙手抓住她，用力將她甩到地上。

喬伊後腦勺著地，臉部朝上倒地一動也不動，但王炳奇沒有查看她的狀況便走回夜店。直到凌晨約2點，路人發現喬伊倒在地上，將她帶到人行道上，這時她還用擴音器接聽友人打來的電話。

這名友人幫她叫車送她回家，傭人為她洗澡穿衣，送她上床睡覺，她丈夫約半夜3點半回家時還聽見她的鼾聲，沒有叫醒她便在她身旁入睡，直到上午11點時她還在打鼾，身體摸起來也有溫度。

然而，丈夫下午3點吃完午餐回家時，喬伊已經不再打鼾，眼睛睜開，身體冰冷，輕推她也沒有反應。丈夫趕緊報案，但醫護人員和警方趕到時已經來不及。事後王炳奇接到友人及警方聯絡，同年11月8日畏罪潛逃泰國，3天後返國當天被捕。

ET快訊
Yuri泳裝寫真借不到了！　國台圖證實：廠商主動下架
70年歷史　「台師大工教系停招」
快訊／侯友宜、柯文哲、賴清德首場政見登場　三人深西裝揮手致意
超商一堆人排隊！他「爽用1機台」超快　內行推爆：有打折
北捷手扶梯黑衣男擋路！女遭恐怖勒脖壓制15秒
台74插隊下交流道！　害6車連環撞

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

路邊廣告曝「腥夫偷吃全被拍」　正宮嗆：下次請選無窗房間

美B-1B轟炸機出動！參加美日韓聯合空中演習　反制北韓

消波塊模具廠命案！　員工上班驚見「他堆高機夾腦」爆頭亡

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸喊「不要跑」吸10萬網友觀戰

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

南韓大學學測「提早90秒收卷」　學生崩潰提告每人求償48萬

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

他「赴日當男流鶯」15天大賺21萬！　爆賣淫法只罰女不罰男

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

送爛醉女回家被拒！　男當場暴怒「把人甩到地上」害她撞頭亡

最強貓奴！泰國農夫種出稻田巨喵　「虎斑熟睡萌樣」俯瞰超壯觀

路邊廣告曝「腥夫偷吃全被拍」　正宮嗆：下次請選無窗房間

美B-1B轟炸機出動！參加美日韓聯合空中演習　反制北韓

消波塊模具廠命案！　員工上班驚見「他堆高機夾腦」爆頭亡

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸喊「不要跑」吸10萬網友觀戰

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

南韓大學學測「提早90秒收卷」　學生崩潰提告每人求償48萬

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

他「赴日當男流鶯」15天大賺21萬！　爆賣淫法只罰女不罰男

低利率拼盈餘繳庫？　央行急拋6點澄清「不需要、更不會」

邱毅稱賴清德老家禁空拍？　國安局打臉：19日未實施空拍干擾作業

暖爐前出現「3色烤麻糬」躺著上色　時間到會自動翻面笑翻飼主

啦啦隊寫真集借不到了！國台圖證實：廠商主動下架「不清楚原因」

日人氣億級女團NiziU宣佈來台！「2／14與台粉共度情人節」售票資訊曝

新北婦過馬路遭撞貨車撞飛　昏迷插管進加護！這幾天是關鍵

「礦區工寮就是礦工的眷村」　媒體人嘆：稱之違建是莫大羞辱！

寒流還沒來！台中火鍋店爆滿一位難求　尖峰候位起碼等1小時

邀女「到我家看龍銀」推床上瘋狂襲胸摸下體　噁心阿北下場曝

推動會展ESG　全台第一本「展館永續報告書」出爐

兒拿色色傳單求媽掃碼　天真喊「我喜歡按摩！」

國際熱門新聞

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

以為中9億美元頭獎　整群人嗨爆結局曝光

歌手許佳玲遭男粉刺殺　至少4人路過沒察覺

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

科羅拉多最高法院：禁川普參加2024初選

韓正妹YTR當街遭印度男「揉肩性騷」！

許佳玲原訂明年結婚　男友：老婆別走好嗎

駐唱女歌手遭追求者殺害！他行兇完載遺體回家

美百萬YTR認虐童　12歲兒遭上銬渾身傷

歌手許佳玲明出殯　弟：下輩子再做你弟

更多熱門

相關新聞

最強貓奴！　泰國農夫種出稻田巨喵

最強貓奴！　泰國農夫種出稻田巨喵

用整片稻田表達對於貓貓的愛！泰國一名稻農藝術家近日以定位種植的方式，把大片稻田變成了貓咪的圖像，只見照片中不僅出現超萌的熟睡貓咪，還有一隻貓咪抱著魚，畫面十分生動，吸睛的稻田畫作有望變成新的打卡景點。

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

腥夫偷吃全被拍　正宮買路邊廣告曝光

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸

女意外摔進聖誕燈飾　姪子面前電死冒煙

女意外摔進聖誕燈飾　姪子面前電死冒煙

許佳玲原訂明年結婚　男友：老婆別走好嗎

許佳玲原訂明年結婚　男友：老婆別走好嗎

關鍵字：

東南亞要聞

讀者迴響

熱門新聞

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

陳俊秀補償出爐　樂天挑走兄弟陳柏豪

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面