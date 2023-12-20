日本擬延長食品「賞味期限」及「消費期限」　減少食物浪費

▲日本目前在食品外包裝上標示的「賞味期限」及「消費期限」，預料未來將延長。（示意圖／CFP）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日媒報導，為減少食物浪費，日本消費者廳有意延長目前有關食品保存的「賞味期限」及「消費期限」。學者認為，在確保食品安全前提下，此舉對減少食物浪費會有一定效果。

日本經濟新聞報導，日本目前在食品外包裝上標示的「賞味期限」及「消費期限」，預料未來將延長。隨著食品製造及包裝技術日趨進步，提高食品保存安全性，消費者廳最快將在2025年度修正推算相關保存期限的標準。

延長「賞味期限」及「消費期限」的目的，主要是為減少因過期遭廢棄的食物浪費。

日本定義的「賞味期限」指的是能享用食品美味的期限，並非過期就立即不能食用。這類食品包括杯麵、罐頭、點心餅乾等。

至於「消費期限」則是食品一旦過期就建議不要食用的期限。這類食品包括便當、三明治等。

製造業者等透過試驗、觀察食品外觀及測試味道等方式，計算出「賞味期限」及「消費期限」，然後在未滿1.0的情況下設定「安全係數」。

針對安全係數，消費者廳通告業者「希望以0.8以上來設定期限目標值」。舉例來說，如果到暫定「賞味期限」前的期間是100天，那0.8的安全係數意謂「賞味期限」為80天。

消費者廳有意以提高目前「0.8以上」目標值進行修正；如果安全係數能提高到0.85或0.9的話，那「賞味期限」及「消費期限」就能被延長。

消費者廳將從2024年度開始調查業者的安全係數設定方法等，快的話將在2025年度公布新的目標值，甚至也不排除廢除目標值的可能性。

之所以考量延長「賞味期限」及「消費期限」，主要是現在相比過去更容易確保食品安全性。雖然食品容易因為氧化等變質，但現在製造時確保食品衛生的技術進步，能提高食品密封性的包裝技術也已普及。

跟改變期限標示同步進行的是推動打造減少食物浪費的機制。今年10月一場專家會議上，已針對評估透過法律上的措施推動捐贈食物到食物銀行及外食時打包剩餘食物展開討論，將在近期提出具體對策。

日本政府已宣示要把2000年度境內浪費的980萬噸食物，在2030年度前減少到489萬噸的目標。減少食物浪費是世界潮流，聯合國2015年通過的目標，是希望在2030年前達成每人食物廢棄量減半。

熟知食物浪費問題的日本女子大學教授小林富雄說，海外有些國家並沒有「安全係數」的觀念，日本設定「賞味期限」及「消費期限」的標準可說相當嚴格。

小林說，以確保食品安全性作為前提，「延長食品標示期限對減少食物浪費會有一定效果」。很多人誤解食品過了「賞味期限」就不能吃，「為了讓更多人正確理解標示內容，消費者的教育也很重要」。