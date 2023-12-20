撞破老公帶小三逛超市　正宮氣炸喊「不要跑」吸10萬網友觀戰

▲正宮在超市發現小三，氣得大喊「勾引我老公」、「敢做小三就不要跑」。（圖／翻攝自中國報）

記者詹雅婷／綜合報導

馬來西亞網路近期一段50秒影片瘋傳，華裔男子疑似在未完成離婚手續的情況下，帶著小三外出逛超市，但卻被正宮撞破，正宮當場發飆，大喊「太不要臉了」、「勾引我老公」、「敢做小三就不要跑」。這段影片上傳至網路後，觀看瀏覽人次衝破10萬，引發大批網友討論。

中國報報導，據信這起事件發生馬來西亞砂拉越首府古晉的超市，就在18日這天，正宮在超市內對著一名紅衣女子大聲開罵，朝對方喊著「不要跑」，隨後上前和小三爆發爭執。儘管這名紅衣女子試圖離開現場，但正宮仍不斷跟上。

正宮宣稱，她都還沒與老公辦完離婚手續，小三就來勾引她的老公，高聲喊著「我跟我老公離婚了沒有」、「很敢了吼」、「狗男女」。在這段期間，據信是正宮丈夫的男子現身並把兩人拉開，正宮大聲質問「你維護她阿？」

依據影片，正宮在短短50秒內多次提及「太不要臉了」、「不要跑」，還說「敢做小三就不要跑知道嗎」。最後一行人搭乘手扶梯離開現場，但現場的喧鬧與爭執聲引發許多人關注。

這段影片事後也被上傳至網路，觀看瀏覽人次衝破10萬，引發大批網友討論。

▼正宮宣稱，她都還沒與老公辦完離婚手續，小三就來勾引她的老公 。（圖／翻攝自中國報）