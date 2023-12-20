日媒：日本擬鬆綁防衛裝備規範　供美愛國者飛彈

▲愛國者飛彈防空系統。（示意圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京20日綜合外電報導

日媒報導，日本政府已經進入最終協調階段，計劃按美方要求，把獲得美國企業授權、在日本生產的愛國者飛彈運至美國，象徵日本防衛裝備出口政策的轉折。

「日經亞洲」（Nikkei Asia）報導，日本政府將跟執政聯盟商討細節，而國家安全保障會議（NSC）最快將在12月底前做出最終決定。

這將是日本政府2014年批准「防衛裝備移轉三原則」之後，首次出口具殺傷力的軍事成品。而此舉為日本應華府要求，運送愛國者攔截飛彈至美國。

根據現行的「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本防衛裝備不論是否具有殺傷力，只要不屬於「5類型」（救難、運輸、警戒、監視、掃雷）的裝備，就無法出口。

日本政府最快於12月22日修訂「防衛裝備移轉三原則」的運用指針。目前，愛國者地對空飛彈獲得美國授權在日本生產，但現有規定僅允許日本出口獲得授權的零件。

修改「防衛裝備移轉三原則」的指針，將允許日本承包商出口防衛成品至提供授權的國家，提供愛國者飛彈也將適用。

然而即便「防衛裝備移轉三原則」被修改後，授權給日企的公司所屬國家若要轉移日本製的防衛裝備品到第三國，仍需要獲得日本政府允許，而且戰鬥中的國家與地區將不會獲得日方允許。

根據一項提議，經由美國轉移武器至未處於戰爭狀態的歐洲等國家是被允許的。

日本之前曾提供菲律賓海岸監視雷達，但這是不具殺傷力的早期警戒雷達系統。

日本放送協會（NHK）報導，日本防衛裝備廳表示，目前提供授權給日本企業的國家包括美國、英國、法國、德國等至少8個國家，其中以美國提供的授權最多。

讀賣新聞報導，目前評估出口至美國的飛彈，為自衛隊用來攔截北韓彈道飛彈等「愛國者三型」（PAC3）飛彈與舊式的愛國者二型飛彈（PAC-2）等，均為美國公司開發、授權，日本企業支付特許費用在日本生產的「授權產品」。

報導分析，日本此舉也是為了解決美國持續支援烏克蘭引發的彈藥不足問題，並確保美軍在印太地區維持嚇阻力。