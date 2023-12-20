　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

荷蘭「紅燈區」要搬家了！市長規劃移至郊區　打造新情色中心

荷蘭著名「紅燈區」要搬家了！市長規劃移至郊區　打造新情色中心

▲當局預計在南部市郊歐羅巴大道設立「新情色中心」，紅燈區從德瓦倫區域移出後就會進駐該中心。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

荷蘭阿姆斯特丹舊城區德瓦倫（De Wallen），就是世界著名「紅燈區」的所在地，在運河兩側霓虹燈櫥窗裡，性工作者等待顧客上門。不過市長哈賽瑪（Femke Halsema）計畫將紅燈區搬離市中心，將在南方的郊區設立新情色中心，標榜娛樂設備更完善，讓性工作者有更大的空間。

據《法新社》與英國《每日星報》報導，紅燈區所在的德瓦倫地區，位在市中心，但這裡也有一般正常民眾居住。長期以來，當地民眾就抱怨不只晚上聲音吵到令人睡不著，還可能隨時在路邊遇到醉鬼或癡漢，讓當地民眾不堪其擾。因此現任市長哈賽瑪規劃，想把紅燈區從德瓦倫地區移除，讓阿姆斯特丹擺脫「罪惡城市」形象，同時減少該區域旅客及輕罪數量。

阿姆斯特丹市當局指出，預計將在南部市郊歐羅巴大道設立「新情色中心」，紅燈區從德瓦倫區域移出後就會進駐該中心。市政府也信誓旦旦表示，在新情色中心裡，將提供100個房間供性工作者使用，另外還會有餐廳、劇院與酒吧等進駐，要將該中心打造成一個「安全、高品質」的情色中心。

此外，阿姆斯特丹市府還在聲明中提及「目前這項選擇將於明年初提交市議會」，預計新情色中心將在7年內打造完畢。不過這項計畫也引發部分民眾反彈，尤其對居住在歐羅巴大道附近的民眾，他們表達不安的感受。另一方面，54歲退役性工作者、現為性工作諮詢中心負責人的瑪久兒（Mariska Majoor）就表示，對於紅燈區遷址這件事，有不少性工作者認為，感覺她們好像被「隱藏」起來。

荷蘭著名「紅燈區」要搬家了！市長規劃移至郊區　打造新情色中心

▲對於紅燈區遷址這件事，有不少性工作者認為，感覺她們好像被「隱藏」起來。（翻自《每日星報》）

更多鏡週刊報導
成也胸敗也胸！她「人肉爆彈」惹怒觀眾被趕下主播檯　轉戰網紅反受鄉民追捧
男粉苦追2年不成！26歲女歌手遭「狠砍8刀」　男友哭到沒眼淚：才剛拍好婚紗
習近平真的神！碰過的甘蔗被高潮鄉民摸爛　日本人用「習維尼」避邪

ET快訊
立委抽籤結果揭曉　22縣市「各選區候選人、號次」一次看
小學時單親媽癌逝...他不補習拚上台大：希望翻轉人生
爆孫生「晚上鳥沒啥用」　林襄公開道歉了
獨／救災英雄竟是詐團首腦！　檢警直呼「不敢相信」
女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是
快訊／寒流殺到！擴大11縣市低溫特報　跌破10度
爆乳女荷官露小蠻腰！點石成金同花順　串燒店暗營賭場慘了
高二生趕上學「紅燈硬要過」　斑馬線上被撞飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

南韓大學學測「提早90秒收卷」　學生崩潰提告每人求償48萬

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

他「赴日當男流鶯」15天大賺21萬！　爆賣淫法只罰女不罰男

日本擬延長食品「賞味期限」及「消費期限」　減少食物浪費

女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是黴

iPhone別充電到100%　前蘋果員工認證6招「電池長壽」小訣竅

制定AI安全運用標準　拜登政府跨出第一步

台灣秋刀魚當成「日產」賣！　日本連鎖超市37分店狂銷5千盒

日媒：日本擬鬆綁防衛裝備規範　供美愛國者飛彈

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

黑人告大牙敗訴 北檢：遭騷擾不是捏造｜20231219 ET午間新聞

還是好的？囤積過期品　家人清冰箱一旁母氣炸

陸甘肅「規模6.2地震」　多地斷水斷電...逾百人亡

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

老公分享婚姻幸福祕訣　嫌娶蕭渣某→暖買拿鐵

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

南韓大學學測「提早90秒收卷」　學生崩潰提告每人求償48萬

老婦遭28歲男尾隨性侵！手機錄下「張開妳的腿」　女兒聽留言嚇壞

他「赴日當男流鶯」15天大賺21萬！　爆賣淫法只罰女不罰男

日本擬延長食品「賞味期限」及「消費期限」　減少食物浪費

女大生莫名生病送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病：裡面都是黴

iPhone別充電到100%　前蘋果員工認證6招「電池長壽」小訣竅

制定AI安全運用標準　拜登政府跨出第一步

台灣秋刀魚當成「日產」賣！　日本連鎖超市37分店狂銷5千盒

日媒：日本擬鬆綁防衛裝備規範　供美愛國者飛彈

外銷訂單終結14黑！　11月訂單金額年增1％

國泰航空與韓國韓際新世界免稅店合作　會員享優惠

指韓粉分裂投票沒道義　趙少康：是我要國民黨列韓國瑜當不分區第一

台中人注意！公共運輸定期票上路　「捷粉回饋金」12／31結束

聖誕節別再送這些！　女分享老師最不想收到禮物TOP3：家裡好多

醫示警：重複染流感恐患「慢性疲勞症候群」　4症狀是經典前兆

社恐汪面對新生兒「不敢直視」　下秒突想通竟當起狗保母

新光三越年菜「總鋪師手路菜」登場　PIERRE HERMÉ馬卡龍免排隊就能買

教官報警販毒反被記過　教長：嚴重違反規定「未考量學生安全」

訪／李星民見「愛女頭顱」崩潰！拍《運氣》吐苦水：身心壓力超大

最愛餅乾被主人偷咬　土撥鼠氣到丟餅走人

國際熱門新聞

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

陸人日本盜撈螃蟹　日漁民氣炸了

以為中9億美元頭獎　整群人嗨爆結局曝光

歌手許佳玲遭男粉刺殺　至少4人路過沒察覺

以為撞到野鹿　男沒發現「屍體坐副駕」同行

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

科羅拉多最高法院：禁川普參加2024初選

月收16萬每天工作6hrs　請不到人

韓正妹YTR當街遭印度男「揉肩性騷」！

iPhone別充到100%　6電池長壽訣竅曝光

許佳玲原訂明年結婚　男友：老婆別走好嗎

駐唱女歌手遭追求者殺害！他行兇完載遺體回家

美百萬YTR認虐童　12歲兒遭上銬渾身傷

歌手許佳玲明出殯　弟：下輩子再做你弟

更多熱門

相關新聞

友達證實「關閉新加坡廠」！500人恐年前失業

友達證實「關閉新加坡廠」！500人恐年前失業

因液晶顯示螢幕需求低迷，台灣面板製造商友達光電爆將於本月底前關閉新加坡的面板產線，生產設備轉移到台灣，影響約500名員工；對此，友達證實關廠消息。

哈孝遠認了「跟姊姊還沒破冰」！

哈孝遠認了「跟姊姊還沒破冰」！

黑人告大牙吞敗！網友灌爆臉書「狂噴4字」

黑人告大牙吞敗！網友灌爆臉書「狂噴4字」

「巨乳」惹怒觀眾被趕下主播檯　她轉戰網紅反受追捧

「巨乳」惹怒觀眾被趕下主播檯　她轉戰網紅反受追捧

孫生當街「火車便當」激戰！

孫生當街「火車便當」激戰！

關鍵字：

荷蘭紅燈區鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

王少偉復合許藍方！「情侶裝遊日」洩戀情

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

8刀砍死正妹歌手「男粉絲崩潰用同把刀自殘」！

男遭「千人斬」女友兵變　下體長珍珠

限時1天！iPhone下殺1折開賣

陳美鳳67歲長這樣太神！他驚「以為是韓女團」

哈孝遠「遭黑道找上門」急搬家！爆岳父母欠債

《全明星》錄影爆對罵衝突！

女星許佳玲死因出爐！尖刀「直插心臟」斃命

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

陳建州告大牙「前經紀人出庭打臉」

寒流、冷氣團接力！最冷時刻出爐「急凍6度」　4地有機會降雪

追求2年偶像要嫁人　粉絲8刀捅死26歲歌手

KID爆走怒嗆憲哥引爆激烈衝突

一直覺得累…醫見她「腫瘤塞住」3期了：都用免治馬桶

更多

最夯影音

更多
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗
中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

中華電信5G企業專網　高速率、低延遲與大連結助企業邁向產業升級

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

貓咪見飼主男友異常火大　怒「ㄍㄡˇ」一聲後哈氣

再婚的女生都不會幸福?

再婚的女生都不會幸福?

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

國道3死...嬤曾勸別帶孩出門 夫妻不忍麻煩長輩卻遇死劫

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面