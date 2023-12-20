台灣秋刀魚當成「日產」賣！　日本連鎖超市37分店狂銷5千盒

▲永旺東北將台灣產秋刀魚標示成日本產。（示意圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

日本知名連鎖超市永旺東北（イオン東北）將台灣產的秋刀魚標示成日本產秋刀魚，並加工販售，在1年之內於37間分店銷售4973盒。東北農政局19日根據「食品表示法」要求永旺東北找出事發原因，並出示預防類似事件再度發生的具體對策。

根據《秋田電視台》報導，總部設置於秋田縣秋田市的永旺東北2022年9月14日至2023年10月1日為止約1年間，將秋刀魚加工食品「甜鹹炸秋刀魚」的原材料標記為日本國產秋刀魚，然而實際上使用的卻是台灣產秋刀魚。

根據統計，1年內在37間分店一共賣出了4973盒原產地標記錯誤的炸秋刀魚，其中秋田縣的廣面店、茨島縣等6間分店則是賣出了296盒。

永旺東北表示，該產品原本是使用日本產秋刀魚，然而因為日本產秋刀魚的供貨量不穩，因此在2018年取消販售該品項，直到2022年9月找到可替代的台灣產秋刀魚貨源後，才重新推出該品項。然而當時部分店鋪卻繼續使用原本的日本國產標籤，因此導致貼標錯誤的情況發生。

永旺東北直到2023年10月才發現錯誤，並向上通報。東北農政局19日根據食品表示法要求永旺東北提出防止類似事件再度發生的具體對策，而永旺東北也強調，絕非蓄意偽裝食品產地，將會重新做好產地標示的相關管理作業。