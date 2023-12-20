貨櫃驚見「半截腿骨穿著運動鞋」　泰警一搜又找到碎骨盆

▲泰國一間回收公司在來自美國的貨櫃裡發現人類腿骨。（圖／翻攝自Facebook／ข่าวศรีราชาท้องถิ่น）



記者吳美依／綜合報導

泰國東部的春武里府（Chon Buri）發生驚悚事件，一間回收公司打開來自美國的貨櫃，竟在裡頭發現半截的人類腿骨，並且還穿著黑色運動鞋，而警方獲報趕抵現場調查後，又尋獲部分骨盆。

Thaiger報導，邦帕拉區（Bang Phra）警方19日下午1時接獲通報，某回收公司宣稱在美國進口的海運貨櫃裡發現人骨。員工透露，該貨櫃裝著被壓縮成立方體的回收紙板，他們發現中間似乎夾雜其他東西，因此決定動手拆開、移除異物，未料驚見人骨。

警方調查後指出，腿骨上未殘留人類肌肉或組織，但還穿著一隻黑色運動鞋。他們進一步搜索後，竟又在貨櫃內發現不完整的骨盆。

法醫專家初步推測，2件骨骸皆屬於外國人，但仍需調查是否屬於同一人。警方也正試圖釐清，骨骸主人究竟死於意外或者謀殺，相關細節未來才會公布。

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