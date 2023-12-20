韓正妹YTR當街遭印度男「強摟揉肩」性騷！　影片讓當地人氣炸

記者陳宛貞／編譯

南韓旅遊YouTuber凱莉（Kelly）11月前往印度，光天化日之下在街頭遭當地男性摟抱、捏肩性騷擾，上傳影片後點燃網友怒火，當地警方19日已將犯嫌逮捕到案。

韓媒《紐西斯通訊社》報導，凱莉12日在YouTube頻道上傳她11月獨自到印度旅遊的影片，在馬哈拉什特拉邦浦納（Pune）街頭認識當地人、體驗當地飲食，影片最後她在一家攤販前拍攝時，一名身穿格子襯衫的男子突然靠近，摟著她的肩膀對鏡頭微笑。

就在凱莉繼續和其他當地人聊天時，這名男子卻再度貼近她，用手臂強行摟住她的肩膀，作勢勒住她的頸部，還用臉頰貼著她的頭，最後用雙手搓揉她的肩膀後才放開。

▲ 凱莉遭印度男子強行摟肩。（圖／翻攝自YouTube／kelly）

面對男子過於親密的接觸，凱莉當下雖然大笑帶過，但其實口中用英文喊著，「我得逃走了」，好不容易脫身後才對鏡頭說道，「他們真的很喜歡擁抱，我不知道為什麼」、「走吧，我們快逃」，事後也用字幕說明，她當時真的受到驚嚇。

凱莉的頻道擁有17.6萬人追蹤，但這段影片短短幾天內已累積逾94萬觀看，被轉傳到社群平台X後引發當地網友關注，紛紛表示憤怒，「難以置信」、「嘔嘔，噁心行為，希望他被逮捕」、「不能容忍」。YouTube影片下方也有網友留言，「身為印度人，我們為他的行為感到抱歉。」

根據當地媒體，浦納賓布里金傑沃德（Pimpri-Chinchwad）警方19日已依襲擊婦女且意圖騷擾、在公共場合以行為或言語猥褻等罪嫌，逮捕一名對南韓YouTuber行為不端的男性，現正深入調查。