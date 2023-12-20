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社會 社會焦點 保障人權

女駕駛「鞋卡油門」凌志紅燈猛衝　9機車全倒8人傷...畫面曝光

記者楊熾興／桃園報導

桃園32歲徐姓女子今日（20日）上午駕車在路口停等紅綠時，因為誤踩油門直接橫掃前方9部機車，造成8名騎士受到擦挫傷送醫救治，警方獲報立即趕抵現場處理，疏導車流並協助傷者送醫，後續肇事責任由釐清中。徐女肇事畫面曝光，只見她停等紅燈時車子突然往前衝，撞翻前方9部機車後，右轉後繼續行駛，被撞的騎士傻眼站在原地。

▲▼凌志小客車硬生生撞開9部機車成車道，被撞機車則分列2旁傾倒。（圖／桃園警分局提供）

▲停等紅燈的凌志白色小客車突然加速竄出，幾乎橫掃前方停等紅燈機車。（圖／桃園警分局提供）

徐姓女子上午8時許駕駛白色凌志自小客，於桃園區文中東路與正光路口停等紅燈時10多秒後，不知何故突然間踩油門衝撞前方停等紅燈之機車，前方9部機車如同打保齡球般向2邊傾倒，白車則撞開車道後右轉而去約50公尺後才停於路邊。

▲肇事的凌志小客車僅車頭受損。（圖／桃園警分局提供）

▲肇事的凌志小客車僅車頭受損。（圖／桃園警分局提供）

這起車禍當場造成8位機車騎士受到不同程度的擦挫傷，所幸都只是輕傷，警方獲報立即趕抵現場處理，並對徐姓女車主進行酒測其值為0，同疏導車流及協助傷者送醫，徐姓女車主表示，是因為鞋子卡住才會誤踩油門，車輛有保全險將委請保險公司理賠，後續肇事責任由釐清中。

▲▼凌志小客車硬生生撞開9部機車成車道，被撞機車則分列2旁傾倒。（圖／桃園警分局提供）

▲女車主硬生生撞開9部機車成車道，被撞機車則分列2旁傾倒。（圖／桃園警分局提供）

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