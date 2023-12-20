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好萊塢經紀人之子「被控肢解華裔妻」　她失蹤2天竟淪垃圾桶碎屍

▲▼街友翻垃圾桶發現屍塊！好萊塢經紀人之子遭逮　華裔妻子下落不明。（圖／翻攝自X）

▲小哈斯克爾（左）被指控謀殺肢解華裔妻子李梅（右）。（圖／翻攝自X）

記者吳美依／綜合報導

美國洛杉磯一名街友翻找停車場垃圾桶時，竟然發現一整袋屍塊，通報後警方火速逮捕好萊塢知名經紀人兼製片老哈斯克爾（Sam Haskell）的兒子小哈斯克爾（Samuel Haskell Jr.）。如今，法醫辦公室發布最新報告指出，女性碎屍正是嫌犯的失蹤妻子李梅（Mei Li Haskell）。

CNN引述18日公布的法醫報告報導，37歲的李梅死亡日期為今年11月8日，也就是她與父母最後一次被目擊的2天之後，死亡地點被列為停車場，死因仍在調查中。不過，與夫妻倆同住的李梅71歲父親李高山（Gaoshan Li）、64歲母親王艷香（Yanxiang Wang）迄今下落不明，恐怕也遭嫌犯毒手。

▲▼好萊塢知名經紀人兼製片老哈斯克爾（Sam Haskell）的兒子小哈斯克爾（Samuel Haskell Jr.）涉嫌謀殺37歲的華裔妻子李梅（Mei Li Haskell），還有同住在一起的71歲岳父李高山（Gaoshan Li）、64歲岳母王艷香（Yanxiang Wang）。（圖／達志影像／美聯社）

▲李梅（左）與母親王艷香（中）、父親李高山（右）疑似都遭小哈斯克爾殺害。（圖／達志影像／美聯社）

11月8日，一名街友報案聲稱，他在洛杉磯市西諾（Encino）某停車場垃圾桶翻找時，尋獲一袋遭肢解的女屍。警方同日追查到夫妻倆、三個孩子、女方父母同住的住宅，找到「血跡與其他物品」等證據，立刻逮捕35歲的小哈斯克爾。

事實上，在遺體被發現的前一天、也就是11月7日，小哈斯克爾就被監視器拍下棄屍身影。也有一名工人報案稱，他與3名同事被嫌犯聘來搬運沉重垃圾袋，打開後卻發現裡面裝著肢解遺體，立即通報911。

小哈斯克爾落網後，被指控三項謀殺罪名，如果皆被定罪，將面臨終身監禁，且不得假釋。他12月9日首次出庭時，把抗自殺連身衣（anti-suicide smock）脫至腰際，露出整個上半身，被法官下令繼續關押。法庭人員事後解釋，嫌犯的魔鬼氈在出庭前脫落，才會導致半裸場面。

現年68歲的老哈斯克爾是好萊塢知名經紀人兼製片，曾為喬治克隆尼（George Clooney）、非裔諧星琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）等人工作。至於夫妻倆的三個孩子目前已交給其他家人照顧。


►►►街友翻垃圾桶發現屍塊！好萊塢經紀人之子遭逮　華裔妻子下落不明
 

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