好萊塢經紀人之子「被控肢解華裔妻」　她失蹤2天竟淪垃圾桶碎屍

▲小哈斯克爾(左)被指控謀殺肢解華裔妻子李梅(右)。(圖/翻攝自X)



記者吳美依/綜合報導

美國洛杉磯一名街友翻找停車場垃圾桶時,竟然發現一整袋屍塊,通報後警方火速逮捕好萊塢知名經紀人兼製片老哈斯克爾(Sam Haskell)的兒子小哈斯克爾(Samuel Haskell Jr.)。如今,法醫辦公室發布最新報告指出,女性碎屍正是嫌犯的失蹤妻子李梅(Mei Li Haskell)。

CNN引述18日公布的法醫報告報導,37歲的李梅死亡日期為今年11月8日,也就是她與父母最後一次被目擊的2天之後,死亡地點被列為停車場,死因仍在調查中。不過,與夫妻倆同住的李梅71歲父親李高山(Gaoshan Li)、64歲母親王艷香(Yanxiang Wang)迄今下落不明,恐怕也遭嫌犯毒手。

▲李梅(左)與母親王艷香(中)、父親李高山(右)疑似都遭小哈斯克爾殺害。(圖/達志影像/美聯社)

11月8日,一名街友報案聲稱,他在洛杉磯市西諾(Encino)某停車場垃圾桶翻找時,尋獲一袋遭肢解的女屍。警方同日追查到夫妻倆、三個孩子、女方父母同住的住宅,找到「血跡與其他物品」等證據,立刻逮捕35歲的小哈斯克爾。

事實上,在遺體被發現的前一天、也就是11月7日,小哈斯克爾就被監視器拍下棄屍身影。也有一名工人報案稱,他與3名同事被嫌犯聘來搬運沉重垃圾袋,打開後卻發現裡面裝著肢解遺體,立即通報911。

小哈斯克爾落網後,被指控三項謀殺罪名,如果皆被定罪,將面臨終身監禁,且不得假釋。他12月9日首次出庭時,把抗自殺連身衣(anti-suicide smock)脫至腰際,露出整個上半身,被法官下令繼續關押。法庭人員事後解釋,嫌犯的魔鬼氈在出庭前脫落,才會導致半裸場面。

Body found in dumpster confirmed to be wife of Samuel Haskell IV, Hollywood agent’s son charged with murdering her https://t.co/bHN6BRX0n8 pic.twitter.com/hNfFCv6Qxx