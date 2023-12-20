歌手許佳玲遭粉絲刺殺！原訂明年結婚　男友痛喊：老婆別走好嗎？

▲馬來西亞26歲駐唱歌手許佳玲18日遭男粉絲連刺8刀身亡。（圖／翻攝自臉書）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞26歲駐唱歌手許佳玲原訂明年與穩定交往的男友結婚，沒想到卻不幸在18日遭男粉絲刺殺身亡。她的23歲男友劉宇揚在臉書心痛發文，「老婆，我愛你，我真的好想你，別走好嗎。」

許佳玲18日遭男粉絲連捅8刀身亡，行兇的44歲男嫌是許佳玲的粉絲，追求2年無果後竟持刀將其殺害。許佳玲原本預計在明年和穩定交往的男友劉宇揚結婚，兩人連婚紗照都已經拍好，沒想到卻發生憾事。

劉宇揚19日在臉書發文哀慟表示，非常慶幸許佳玲出現在他的生命裡，帶給他許多感動，他們倆有很多幸福的瞬間，是回想起來都會流眼淚的程度，「（你）走得那麼突然我的世界正在一點點的瓦解崩塌，老婆，我愛你，我真的好想你，別走好嗎。」

他說，兩人相約好最想一起去冰島度蜜月看極光、相約好要一起結婚生孩子，「如果可以，我想一直在你身邊，也想你一直在我身邊。相約好我們彼此不會丟下彼此。還有相約好好多好多的東西我們都還沒一起完成。」

他20日凌晨再度發文表示，形容自己並不遺憾，因為自己一直以來毫無保留的愛著佳玲，只是遺憾兩人無緣再實現很多相約好一起做的事，「說遺憾我其實也不遺憾，因為從我們相愛的開始我都在毫無保留地來愛你；說遺憾呢也確實遺憾，因為我們還有好多相約好的事情還沒一起做。」

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