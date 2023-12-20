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馬來西亞人妻當街遭蒙面男砍死　凶嫌犯案後跳海

馬國人妻當街遭蒙面男砍死　兇手犯案後跳海

▲人妻被人當街砍死。（圖／翻攝中國報，下同）

圖文／CTWANT

馬來西亞19日早上發生一起命案，一名人妻當街遭蒙面男子殺害，引發路人圍觀，而凶嫌犯案後在檳城大橋跳海想輕生，最後被救起，案發詳情待釐清。

據《中國報》報導，一名華裔中年女子走在拉惹烏達舊商店街，突然遭一名29歲蒙面男子砍，她倒在血泊中，而一名路人見狀想救她，毆打男子一拳，卻因為對方力氣太大被推倒，男子隨後逃逸，最後女子送醫後不治。目擊者稱，當時女子手上沒拿東西，男子想拿刀砍她。

馬國人妻當街遭蒙面男砍死　兇手犯案後跳海

▲凶嫌犯案完跳海獲救。

警方獲報後趕抵現場，也引發現場民眾圍觀。網路上也流傳一段影片，男子砍人後想跳海輕生，而他被救起後，還想從漁船跳來去，漁民把他的腿拉住，綑綁他的雙手。而他跳海前把機車跟證件留在橋上。據了解，男子墜海時腳不慎受傷，上岸後進行初步治療。對此，當局表示，男子跟砍人案有關，犯案動機待釐清。

此文曝光後，網友紛紛留言「凶嫌有利器，路人還敢上去抓人，佩服」、「凶嫌可能是找錯人」、「蓄意殺人可能被判死刑獲終身監禁」。

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

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