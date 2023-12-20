誘女大生脫光「探索自己」　狼師系辦、民宿偷拍98次被起訴

▲實踐大學外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

記者黃哲民／台北報導

實踐大學媒體傳達設計系兼任講師黃恩暐被控以指導創作之名，騙女學生到廁所脫光「探索更深的自己」，卻涉以運動攝影機偷拍隱私部位與私密過程，經女學生報警揭發，檢警查出黃男在系辦公室座位旁也安裝數個鏡頭，以動態偵測自動啟動錄影方式偷拍女學生裙底，共有3人受害，檢方今起訴黃男涉犯妨害秘密、《個人資料保護法》共98罪嫌，建請法院一罪一罰。

今年5、6月間，國內掀起#Metoo風暴、越演越烈，校園內也傳出控訴聲浪。1名女學生於6月13日在臉書社團「靠北藝術kaobei Art」，po文揭發黃恩暐偷拍惡行，女學生指稱，黃鼓勵她「感受身體的重要性」，引導她到辦公室的廁所裡脫光衣服，用所謂直觀的方式「探索更深的自己」，多次之後，她意外發現黃在廁所裡暗藏針孔攝影機偷拍。

女學生指出，當下腦袋一片空白，因巨大心理壓力而出現許多精神問題，甚至上黃恩暐的課之前，還會緊張到用筆插進自己大腿自殘逃避，後來黃恩暐得知她發現被偷拍，竟威脅她「如果妳講出去，妳未來也別想在設計領域混，知道OOO都是我朋友嗎？」女學生表示從此身心嚴重受創，寧可憋尿也不敢在外面上廁所，更不敢相信別人。

這名女學生指稱的案情，發生在去年（2022年）6月30日，黃恩暐同月27日帶領3位女學生到台南進行4天研究計畫，第1晚就在下榻的民宿廁所裡藏放運動攝影機與4K高畫質遠端鏡頭，外表用3D列印盒子掩飾，藉此偷拍3位女學生洗澡上廁所畫面。

其中1位女學生在第4天（30日）凌晨1點多，意外發現黃恩暐藏放的攝影機，和2位女同學緊急密商後報案求助，警方當天上午8點到民宿人贓俱獲，從黃男被查扣的多支手機、攝影機與筆電內存檔案，發現他去年4月間帶其中2位受害女學生南下高雄做研究時，就以相同手法在民宿裡偷拍女學生沐浴如廁。

▲女大生上廁所驚覺遭講師藏放攝影機偷拍。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

檢警擴大清查黃恩暐持有的影像檔案，又發現他在學校辦公室自己座位區域內，裝設數個攝影機與鏡頭，以動態偵測自動啟動錄影方式，偷拍2位女學生裙底等隱私部位，女學生的容貌也入鏡，更誇張的是，黃男在系辦公室的廁所裡也裝了攝影機，偷拍2位女學生如廁畫面。

經3位受害女學生提告，全案從台南地檢署移轉管轄到台北地檢署偵辦，檢察官比對扣案影片，認定黃恩暐在系辦公室個人座位偷拍2位女學生共89次，在系辦廁所偷拍5次，在高雄、台南民宿各偷拍2次，今依《個資法》違法蒐集個人資料、《刑法》竊錄他人身體隱私部位等罪嫌起訴，建請法院一罪一罰。

實踐大學媒體傳達設計系在女學生po文當天，迅速聲明回應去年接獲女學生檢舉後，已召開性平會議完成調查陳報教育部，並持續關懷當事人提供諮商協助，系方對此事深表遺憾。記者今到系方官網查詢師資陣容，已沒有黃恩暐的資料。