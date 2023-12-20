男粉絲砍殺歌手許佳玲！被逮捕還自稱「是她男友」　最重恐判死刑

▲馬來西亞26歲駐唱歌手許佳玲18日遭男粉絲連刺8刀身亡。（圖／翻攝自星洲網）



記者張方瑀／綜合報導

年僅26歲的馬來西亞駐唱歌手許佳玲18日遭男粉絲連捅8刀身亡，據消息指出，行兇的44歲男嫌是許佳玲的粉絲，追求她2年無果後竟持刀將其殺害，被逮捕時更向警方謊稱自己是死者的男友。馬來西亞警方表示，目前已援引刑法謀殺罪查辦此案，嫌犯最重恐被判死刑。

根據《星洲網》報導，許佳玲原訂於明年與穩定交往的23歲男友劉宇揚結婚，劉宇揚表示，行兇的44歲兇嫌是透過駐唱活動認識許佳玲，且積極追求她2年，女友始終迴避和婉拒對方，最後女友在18日勉為其難答應與對方吃飯，沒想到卻一去不復返。

有報導指出，男嫌遭到警方逮捕時，甚至謊稱自己是死者的男友。大馬警方表示，將援引馬來西亞刑事法典第302條謀殺罪來進行調查，若罪刑確認，被告將面臨死刑或30至40年監禁，以及至少12下鞭刑。

警方表示，被捕兇嫌沒有任何前科，但會將其扣押延後至25日，法醫也將在19日進行解剖，「發現死者身體前後有多道被刀子捅傷的痕跡；死因是胸前直插入心臟的刀傷所造成。」

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